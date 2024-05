Keeper Marco Bizot zegde af voor EK-voorselectie Oranje: 'Daardoor zie ik het niet zitten'

Marco Bizot ontbreekt in de voorselectie van Oranje-bondscoach Ronald Koeman voor het EK voetbal 2024. De keeper van Stade Brestois leek redelijk kansrijk om opgeroepen te worden. Hij koos er echter zelf voor om niet beschikbaar te zijn.

De 33-jarige doelman uit Hoorn had in maart een gesprek met keeperstrainer Patrick Lodewijks en Koeman. Toen was Bizot namelijk wel toegelaten tot het keurkorps van Koeman. Hij had een boodschap voor de staf van Oranje: vanwege zwaarwegende familieomstandigheden wist hij niet of hij in de zomer wel af kon en wilde reizen naar Duitsland voor het Europees kampioenschap.

Familieomstandigheden

Tegen VI zegt Bizot: "We hadden afgesproken dat Patrick me zou bellen tegen de tijd dat de voorselectie zou worden samengesteld. Dat heeft hij gedaan en helaas heb ik hem toen moeten vertellen dat er in de familieomstandigheden niks is veranderd." En kennelijk is er in de weken daarna weinig ten goede veranderd. Bizot concludeert: "Daardoor zie ik het niet zitten vijf of zes weken op pad te gaan voor een eindtoernooi."

Voorselectie

Dit zijn de vier keepers die wel tot de voorselectie behoren: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Nick Olij (Sparta Rotterdam) en Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion). Gezien Bijlow nog niet is hersteld van een blessure, Olij weinig ervaring heeft op het hoogste niveau en Flekken niet altijd even evenwichtig oogt in Oranje, leek er een opening te zijn voor Bizot. Zo kijkt hij er zelf ook naar: ' Een toezegging heb ik niet gekregen, maar laat ik het zo zeggen: het leek er heel sterk op dat ik in ieder geval in de voorselectie zou zitten."