Knotsgekke wedstrijd: Nico Tagliafico en Marco Bizot in de hoofdrol in Frans voetbalfestijn

Olympique Lyon heeft zondagavond na liefst 107 minuten gewonnen van Stade Brest in een reguliere competitiewedstrijd. Na bijna twee uur voetballen werd het 4-3 voor de thuisploeg. Beide teams kregen een rode kaart én er was een negatieve hoofdrol voor Brest-keeper Marco Bizot.

Bizot werkte in de 101e minuut Alexandre Lacazette de wedstrijd uit bij een 3-3 stand. Het duurde even voordat de Franse spits kon worden gewisseld, omdat hij met een hoofdblessure op de grond bleef liggen. Ainsley Maitland-Niles mocht uiteindelijk aanleggen voor de strafschop. In de 107e minuut maakte de Engelsman er 4-3 van.

Voor die tijd was Nico Tagliafico al met rood van het veld gestuurd, een kleine tien minuten nadat hij de 3-3 had gemaakt namens Lyon. Hij ontving tegelijk met Pierre Lees-Melou zijn tweede gele kaart en ook Brest moest dus met tien man verder.

Wederopstanding van Olympique Lyon

Deze wedstrijd is voor Lyon een wederopstanding te noemen, aangezien het na 67 minuten nog met 3-1 achterstond. Ook het seizoen is voor Lyon een wederopstandig. De Franse topploeg kende een uitermate slecht begin van het seizoen, stond even in de degradatiezone, maar doet nu weer mee om de plekken om Europees voetbal. Lyon staat momenteel zevende in de Ligue 1.

Marco Bizot op het EK?

Bizot zat de afgelopen interlandperiode bij de selectie van Oranje. Hij hoopt mee te gaan naar het EK 2024. Bart Verbruggen en Mark Flekken lijken zeker van hun plek onder bondscoach Ronald Koeman, Bizot zal met Justin Bijlow en Nick Olij moeten concurreren om de plek van derde keeper.