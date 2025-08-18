De miljoenen, de emoties en de titel van vorig jaar leggen allemaal extra druk op de schoudesr van Arne Slot, maar de Nederlander blijft fier overeind staan. Hij is het boegbeeld van het Nederlandse voetbal en blijft iedereen verbazen. In Liverpool spreken ze vol lof over Slot, en hij is pas net begonnen.

Hij is de winnaar van het weekend: Arne Slot. De Nederlander speelde met Liverpool niet de beste wedstrijd, maar won van Bournemouth en straalde klasse uit met opnieuw een geweldig eerbetoon aan de overleden Diogo Jota. De Britse media hekelen het ongecontroleerde spel van Liverpool, wat vorig jaar zo vaak ten tonele werd gebracht. Maar waar het spel ongecontroleerd was, werden de emoties op deze zware dag wél volledig gecontroleerd en beheerst.

Gedrag straalt klasse uit

Voor en na de wedstrijd vloeiden de tranen bij de spelers van Liverpool, maar tijdens de wedstrijd voerden zij uit wat Slot wil: doorgaan zoals Diogo ook zou hebben gedaan. De Nederlander wordt door velen in Liverpool geprezen voor hoe hij met de lastige situatie en het team omgaat. De emoties stromen niet over en op gepaste snelheid gaat de Nederlander door met het 'normale leven' op Anfield.

Op een avond waar buiten de emoties rondom het eerbetoon er ook emoties waren om een racisme-incident, blonk Slot ook daarin uit. Na afloop benoemde hij het gemis van Diogo, maar was hij ook niet blind voor het incident rondom Bournemouth-speler Antoine Semenyo.

Telkens verwacht men dat Slot een nieuw probleem tegen komt dat onoverkomelijk is. Zo gaf niemand Liverpool een stuiver toen de Nederlander binnen kwam lopen vorig jaar, want wie was hij nou eigenlijk? Vervolgens werd er na lange tijd winnen eens verloren en kwam er weer de achterdocht of hij dit wel kon omdraaien. Nu staat hij weer voor nieuwe uitdagingen waarbij mensen twijfelen of hij ze kan overwinnen.

Boegbeeld

Slot is momenteel het boegbeeld van Nederland op het wereldpodium. En dat er weer ééntje is, werd de hoogste tijd voor het aanzien van het Nederlands voetbal. Bovendien is hij een trainer die nog vele jaren in het vooruitzicht heeft, er ligt dus nog veel meer in het verschiet. Nog veel meer kansen om te grijpen voor hem. Het zal niet lang meer duren of Slot gaat zich scharen bij de meest legendarische trainers van deze eeuw.

