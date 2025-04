Kersvers kampioen Virgil van Dijk doet opmerkelijke onthulling: 'Dat was me nooit overkomen'

Liverpool-verdediger Virgil van Dijk zit in een van de beste fases van zijn leven. Afgelopen zondag werd hij als eerste Nederlandse aanvoerder kampioen van de Premier League en even daarvoor verlengde hij zijn contract. Maar zijn periode bij Liverpool kende ook een lastige tijd.

In oktober 2020 raakte Van Dijk zwaar geblesseerd in de Merseyside-derby tegen stadgenoot Everton door keeper Jordan Pickford. De Oranje-international liep een knieblessure op, moest negen maanden revalideren en miste daardoor het EK van 2020 dat vanwege corona met een jaar was verzet. Toch bracht de tijd met zijn familie hem veel geluk.

Dit is Virgil van Dijk: historie geschreven met Liverpool, fabels over zijn relatie én vechten voor het leven Virgil van Dijk is dé ster en aanvoerder van Liverpool. Hij is al jarenlang een van de meest prominente gezichten in het internationale voetbal. Hij vocht in zijn jongere jaren voor zijn leven en kreeg te maken met fabels over zijn relatie. Dit jaar schreef hij echter geschiedenis door als eerste Nederlander de Premier League te winnen als aanvoerder. Van Dijk is vrijwel altijd 'hot', maar wat weten we eigenlijk over deze stervoetballer?

'Een van de mooiste periodes uit mijn leven'

"Het was een van de mooiste periodes in mijn leven", vertelt hij aan GQ. "Kijk... Het was moeilijk. Vooral mentaal. Je hebt slapeloze nachten. Je vraagt je constant af: 'Hoe gaat dit zich ontwikkelen? Zal ik ooit weer dezelfde speler zijn?' Maar fysiek kun je het aan, je bent een topsporter", weet Van Dijk als geen ander.

Dit is de vrouw van Virgil van Dijk: Rike Nooitgedagt offerde haar carrière op en verscheen plots wél in de spotlights Rike Nooitgedagt is sinds 2017 getrouwd met Virgil van Dijk, aanvoerder van Oranje en Liverpool. In tegenstelling tot veel andere spelersvrouwen houdt ze zich liever buiten de spotlights. Toch zal de jeugdliefde van de 33-jarige verdediger ongetwijfeld trots zijn op zijn historische prestatie als Premier League-kampioen en dit moment op haar eigen manier vieren. Maar wie is Nooitgedagt eigenlijk?

Hij vervolgt: "Ik moest het grootste deel van mijn revalidatie buiten de club doorbrengen, in Dubai. Daardoor was ik bij mijn familie, wat geweldig was. Zeven weken met hen. Dat was me nog nooit overkomen. Het was een van de mooiste periodes die ik met mijn familie heb gehad. Natuurlijk wil niemand een ernstige knieblessure oplopen, maar die tijd die we samen hadden, was goud waard."

Historie met Liverpool

Van Dijk knokte zich na de blessure sterk terug. Dit jaar viel alles op zijn plek, met de landstitel als beloning. Onder Arne Slot schitterde Van Dijk weer als vanouds in de defensie van Liverpool. Afgelopen zondag pakten The Reds onder leiding van Van Dijk de titel door Tottenham Hotspur met 5-1 van de mat te vegen in eigen huis.

Arne Slot en Virgil van Dijk schrijven Nederlandse voetbalhistorie door landstitel met Liverpool In Liverpool barstte zondag een groot feest los na het binnenhalen van de landstitel. 'The Reds' werden zondag kampioen door een dikke zege op Tottenham Hotspur en dat betekent dat coach Arne Slot en aanvoerder Virgil van Dijk Nederlandse voetbalgeschiedenis schrijven.

Het betekende de tweede landstitel voor Van Dijk, die eerder in het coronaseizoen van 2020 kampioen werd. Deze was specialer, want dit keer waren er wel fans bij. Verder was het ook zijn eerste als aanvoerder, wat hem dus een primeur opleverde. Ook trainer Slot ging de boeken in. Toch moet Van Dijk nog even wachten met het optillen van de Premier League-beker, dat gebeurt op de laatste speeldag.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.