Kersverse Eredivisieclub Telstar staat voor enorme operatie: 'Dit vraagt wel iets meer'

Telstar is de verrassende promovendus van dit jaar. Na 47 jaar keert de club, die qua stadion, begroting en alle faciliteiten nog ver van Eredivisie-niveau verwijderd is, terug op het hoogste niveau. We spraken met oud-trainer Gertjan Verbeek over deze opmerkelijke promotie en de situatie bij Willem II. "Niemand verwachtte het twee jaar geleden van Almere City...", haalt Verbeek aan als voorbeeld.

Verbeek kan er vooral van genieten dat Telstar met minimalistische budgetten promotie naar de Eredivisie heeft afgedwongen. "Het is hartstikke mooi dat het na 47 jaar weer gelukt is", steekt de oud-trainer van wal tegen Sportnieuws.nl. Tóch plaatst hij wel een kanttekening. "Maar het ademt natuurlijk geen Eredivisie-voetbal qua stadion, het veld en de selectie. Maar afijn, ze hebben terecht gewonnen over twee wedstrijden. Ze waren gewoon beter dan Willem II."

Verbaasd over Willem II

De huidig analist van onder meer ESPN en RTV Oost heeft zich enorm verbaasd over Willem II. "De tweede helft was écht schrikbarend. Geen moment hadden ze aanspraak op de 2-2. Als je kijkt naar het stadion en de achterban, dan gun je het Willem II. Maar op basis van sportieve prestaties heeft Telstar het dit jaar geweldig gedaan. Met zo'n klein budget een elftal gebouwd en de trainer heeft er een geheel van gemaakt. Het is ook leuk om naar te kijken. Telstar was vooral in de tweede seizoenshelft moeilijk te verslaan en verloren thuis maar keer, heel knap."

'Die schuiven dan de assistent-trainer door...'

Verbeek is echter vooral kritisch op de eerdere beslissingen van de Willem II-directie om trainer Peter Maes te ontslaan. "Als je naar de statistieken kijkt, heeft een ontslag van een trainer ook bijna nooit effect. En zeker niet als je het doet zoals Willem II. Die schuiven dan assistent-trainer Kristof Aelbrecht naar voren... Hij heeft het verval ook niet weten te keren toen Maes er nog zat en is net zo verantwoordelijk als de hoofdtrainer."

"Zit er dan zo'n verschil in de zienswijze van een assistent-trainer en hoofdcoach? Nee, want als je een andere zienswijze hebt als assistent-trainer moet je opstappen", concludeert Verbeek stellig. "Zet gewoon iemand die bij de junioren traint of een extern iemand voor de groep. Die kunnen de boel opschudden en de confrontatie opzoeken. Nu ga je gewoon door op dezelfde voet, dat snap ik écht niet van zo'n directie."

Grote uitdagingen voor Telstar

In Velsen-Zuid daarentegen wordt uitbundig feestgevierd, maar de directie staat meteen voor een flinke uitdaging om de club Eredivisie-klaar te maken. "Het zal de komende vier weken keihard werken zijn", zegt Verbeek, die vooral zorgen ziet rond het vervangen van het kunstgras. "Ze moeten ook veldverwarming leggen. Alleen een grasmat vervangen kost zo'n vier weken, maar dit vraagt wel iets meer. Misschien dat ze de eerste twee Eredivisieduels wel uit moeten spelen."

Volgens Verbeek moet men niet gek opkijken als Telstar het eerste jaar in de Eredivisie 'gewoon' overleeft. "Niemand verwachtte twee jaar geleden ook wat van Almere City, toen ze promoveerden en zij hielden het ook een jaar vol", stelt de voormalig coach, die geen gekke dingen verwacht bij Telstar. "Ze vinden het allang mooi dat ze na zoveel jaar eindelijk weer in de Eredivisie spelen. Dus het zal voor hun een groot feest worden."