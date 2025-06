Opmerkelijk dilemma voor sterkhouder Eredivisieclub Telstar: friet bakken of spelen in Johan Cruijff ArenA

Een opvallende wending bij Telstar: verdediger Mitch Apau lijkt zijn geplande overstap naar Spakenburg af te blazen. De 35-jarige Apau leek zijn laatste maanden als profvoetballer in te gaan. Zijn transfer naar tweededivisionist Spakenburg was zo goed als zeker, tenzij er een haast onmogelijke promotie naar de Eredivisie uit de hoge hoed zou komen.

Apau is inmiddels drie seizoenen een van de absolute leiders bij Telstar. Na een mooie periode in Velsen-Zuid vond de geboren Amsterdammer het tijd om een stapje terug te doen, mede vanwege zijn gezin. Hij woont met zijn vrouw, kinderen en pasgeboren zoontje in Antwerpen. "Ik wil volgend seizoen meer tijd aan mijn familie besteden", gaf hij eerder aan.

Opmerkelijk genoeg had Apau in zijn overeenkomst met Spakenburg een speciale clausule laten opnemen: bij promotie van Telstar mocht hij alsnog bij zijn huidige club blijven. "Toen ik drie jaar geleden bij Telstar tekende, had ik niet gedacht nog in de Eredivisie te gaan spelen. De afspraak met Spakenburg dat ik onder mijn contract uit kan als Telstar promoveert, heb ik vooral op aanraden van mijn broer gemaakt", vertelde hij aan NU.nl.

Maar dat het voetbal soms zéér onvoorspelbaar kan zijn, bleek zondagavond wel. Telstar heeft op bijzondere wijze promotie afgedwongen naar de Eredivisie, waardoor Apau ineens voor een lastig dilemma kwam te staan. Het leven als amateurvoetballer bij Spakenburg, inclusief een bijbaan naast het voetbal, moet voor nu wijken. In plaats daarvan kiest Apau er tóch voor zijn loopbaan als prof in de Eredivisie voort te zetten en blijft hij langer bij Telstar.

'Friet bakken of spelen in Johan Cruijff ArenA'

Met een knipoog blikte Apau vooruit op het verschil: "Of ik bak volgend seizoen friet of ik speel in de Johan Cruijff ArenA of De Kuip. Een groter contrast is bijna niet denkbaar." Nu Telstar het onmogelijke heeft waargemaakt, mag Apau zich dus toch opmaken voor duels tegen de nationale top in plaats van een nieuw leven als amateur én frietbakker.

Terug voor eerst in 47 jaar

Met Apau in de gelederen heeft Telstar voor een ongelooflijke stunt gezorgd, voor het eerst in 47 jaar zijn de Witte Leeuwen terug in de Eredivisie. Na afloop was de verdediger door het dolle heen. "Ongelooflijk. Dit is veruit het mooiste wat ik op sportief vlak heb meegemaakt", vertelt Apau direct na afloop tegen ESPN.

Direct na de wedstrijd weigerde Apau toe te geven dat hij in Velsen-Zuid blijft. "We gaan rustig nadenken wat ik ga doen", zegt de 35-jarige routinier met een grote grijns, waarmee hij zijn toekomst lijkt te verklappen. Ik zou héél graag de Eredivisie ingaan, dat lijkt me wel leuk", sluit Apau met een gevoel voor understatement af.