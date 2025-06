Pasgeboren zoontje van Telstar-aanvoerder zorgt voor ontroerend moment bij promotie: 'We leven maar één keer'

Telstar heeft het onmogelijke waargemaakt, en hebben daarbij een klein helpend handje gekregen. Een wel heel letterlijk klein handje. Het pasgeboren zoontje van aanvoerder Mitch Apau speelde een belangrijke rol in de speech voor de wedstrijd. "We lieten in de bespreking gelijk een foto zien."

Anthony Correa is een blij man, om het zachtjes uit te drukken. De trainer van Telstar heeft het onmogelijke mogelijk gemaakt met zijn ploeg: de Eredivisie is bereikt voor het eerst in 47 jaar. Voor het cruciale duel met Willem II kreeg hij nota bene te maken met een aanvoerder zonder slaap.

Mitch Apau was in de nacht voor de wedstrijd vader geworden van zoontje Moses. "Dat hebben we natuurlijk mooi gebruikt", vertelt de trainer in gesprek met Sportnieuws.nl na afloop.

Geboren zoontje

"In de bespreking hebben we gelijk een foto laten zien van Moses en zijn we met de jongens gaan praten. Dat was een bijzonder moment", memoreert Correia. "Ik vertelde ze dat ze invloed hebben op de toekomst van Moses. Hoe zal hij over 20-25 jaar praten over zijn geboortedag? We leven maar één keer. Wat laten we achter voor anderen die dit leven?", dat vond hij prachtig.

"Ik denk dat we met z'n allen een hele goed zaak hebben gedaan om iets bijzonders achter te laten." Hij wil alleen maar over wij spreken, niet over een 'legacy' voor zichzelf. "Niemand gaat ons als individu naar de Eredivisie schoppen, dat hebben we echt samen gedaan. Daar heb je de directie voor nodig, de kantoren, de marketing, de sociale media, alles. Dan denk ik echt: We doen unieke dingen."

Niemand had kunnen dromen dat Telstar zou promoveren dit seizoen, op één iemand na, vertelt Correia. "En weet je wat misschien nog het allerleukste aan het verhaal is? Heel wat jaar geleden, in 2017, 2018, had oud-collega Steef Hammerstein een stip op de horizon aangekaart. Telstar zou in 2026 in de Eredivisie spelen. Toen dacht iedereen dat Steef gek was", lacht Correia.

Hels dilemma

De vader van Moses, Mitch Apau, staat nu voor een hels dilemma. Hij zou een transfer maken naar Tweede Divisie-club Spakenburg, maar had een clausule in dat contract staan dat hij mocht blijven bij Telstar als ze zouden promoveren. Daarbij heeft de kersverse vader ook nog een frietkraam met teamgenoot Tom Overtoom. "Ik ga er over nadenken, ik moet ook met thuis overleggen want ik heb drie kinderen", zei de captain.

