Vitesse ging donderdag ten onder, nadat de proflicentie definitief werd afgenomen. Sportmarketeer Chris Woerts nam vanaf zijn vakantieadres in Alicante de tijd om erin De Oranjezomer over te duiden. Hij velde een spijkerhard oordeel.

Donderdag kregen Vitesse en hun fans het slechte nieuws van de beroepscommissie van de KNVB dat hun proflicentie per direct werd afgepakt. De Arnhemmers gingen eerder al in beroep tegen het besluit van de onafhankelijke licentiecommissie. Zonder succes dus.

'Drama-burgemeester' aangepakt

Het was zo'n groot nieuws dat Chris Woerts bij De Oranjezomer even zijn ongezouten mening erover gaf. Via FaceTime zei de sportmarketeer dat het besluit "onvermijdelijk" was. "Vitesse heeft jarenlang de beroepscommissie, de licentiecommissie en alle clubs in het betaald voetbal misleid. Daar betaalt het nu een hele hoge rekening voor: einde oefening betaald voetbal in Arnhem", sprak Woerts, die speciaal hiervoor even het restaurant was uitgelopen.

"De supporters zijn de dupe van het wanbeleid van de afgelopen jaren. En ik lees een dramatisch statement van de burgemeester van Arnhem die plotseling zegt "we hadden Vitesse moeten steunen, moeten helpen", "een drama van een KNVB". Maar hij heeft zelf geen enkele vinger uitgestoken. Een drama-burgemeester, die niets heeft met Vitesse", was de keiharde conclusie van Woerts. "Het oordeel van de KNVB is snoeihard, meedogenloos en onomkeerbaar."

GelreDome

Ook vanuit stadioneigenaar Michael van de Kuit kwamen kritische geluiden. Hij noemt het einde van Vitesse als profclub "een drama veroorzaakt door opeenvolgende bestuurders". Van de Kuit wilde nog oplossingen aandragen aan de nieuwe eigenaar. "Maar ook die hield de deur stevig dicht, net als voorgaande bestuurders", zegt Van de Kuit tegen het ANP.

"Het stadion zal na moeten gaan denken over een alternatieve invulling voor de dagen die vrijkomen, maar voor nu wachten we uiteraard op de gang naar de burgerrechter. Wij gaan ervan uit dat de ondernemers die zich verenigd hebben in de Sterkhouders een plan B hebben", zegt Van de Kuit over de regionale sponsoren, die de aandelen sinds kort in handen hebben.

In stadion GelreDome worden ook onder meer concerten gehouden, maar met een huur van steeds enkele miljoenen euro's was Vitesse sinds 1998 een belangrijke gebruiker.