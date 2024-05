Roda JC lag zelf ook dubbel om blunder stadionspeaker bij 'promotie': 'Lachen en accepteren'

Roda JC ging vorige week viraal om de verkeerde reden. De club dacht heel even gepromoveerd te zijn naar de Eredivisie, na een stapel miskleunen op rij. Eerst betraden fans het veld na de 2-0 overwinning op Cambuur en daarna deed de stadionspeaker van dienst Wim Frijns er nog een schepje bovenop. Groot feest, maar dat bleek allemaal voor niets. Toch konden ze er in Kerkrade ook om lachen.

Even terug naar vorige week vrijdag. Roda JC speelde op eigen veld tegen SC Cambuur en stevende af op een simpele 2-0 zege. Toen er werd afgefloten in Kerkrade stond het bij Telstar - FC Groningen 1-0 in het voordeel van de bezoekers. Bij die stand zou de ploeg van trainer Bas Sibum zijn gepromoveerd naar de Eredivisie.

Stadionspeaker Roda JC krijgt zwijgen opgelegd na kapitale blunder: 'Sorry, ik kan er ook niks aan doen' Bizarre taferelen vrijdagavond bij Roda JC. Fans van die club dachten gepromoveerd te zijn na de 2-0 overwinning tegen SC Cambuur. Helaas voor de Kerkraders viel de 1-1 nog bij FC Groningen, waardoor het promotiefeestje uitgesteld werd. Maar de stadionspeaker deed er nog een schepje bovenop. Daarop heeft de club besloten dat hij geen interviews meer zal doen.

Blunder stadionspeaker

Daarna ging alles mis wat mis kon gaan. Fans van Roda bestormden alvast het veld, terwijl Groningen nog aan het voetballen was. Die ploeg maakte in de 95e minuut de 1-1, waardoor Roda nog niet gepromoveerd was. Toch was het groot feest op het veld, omdat stadionspeaker Wim Frijns om had geroepen dat Telstar de 2-1 had gemaakt. Even later herstelde hij die fout, maar toen was het kwaad al geschied.

Kraker van jewelste in Keuken Kampioen Divisie: 'Volendam, Almere en Excelsior mogen niet in hun schaduw staan' Komende vrijdag staat er een kraker van jewelste op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. De winnaar van het duel tussen FC Groningen en Roda JC speelt komend seizoen op het hoogste niveau: de Eredivisie. De belangen zijn duidelijk, maar welke club kan daar het beste mee omgaan?

Het leverde hilarische beelden op, die ook werden opgepikt door internationale media. Daags voor de beslissingswedstrijd in en tegen FC Groningen blikt trainer Sibum nog eens terug op het kolderieke moment. "Daar hebben we heel hard om gelachen", sprak Sibum tegenover ESPN. "Het is voor ons totaal geen issue. We hebben zelfs tranen gelachen, omdat er al iemand op de schouders zat."

Matisse Didden viert feest

De speler die op de schouders zat van het publiek was verdediger Matisse Didden, die volgend jaar naar Utrecht vertrekt. "Het enige wat je kan doen is er zelf ook om lachen en accepteren wat er is gebeurd", reageerde de Belg. "Afgelopen week was hectisch, maar het gaat goed en ik ben blij dat ik mee mag doen morgen."

Beslissingswedstrijd

Vrijdagavond valt de beslissing in de Keuken Kampioen Divisie. Dan wordt bekend wie er samen met Willem II promoveert en wie er de play-offs in moet. Roda JC heeft de beste papieren, die ploeg staat tweede en heeft aan een gelijkspel genoeg. De Kerkraders kunnen zelfs nog kampioen worden. Dan moeten ze zelf winnen in Groningen en koploper Willem II punten verspelen tegen Telstar. Roda JC kan ook nog eens derde worden, dat gebeurt wanneer het verliest van FC Groningen.