TV-gids: op deze zender zie je het beslissingsduel tussen FC Groningen en Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie

FC Groningen en Roda JC gaan vrijdagavond in de Euroborg bepalen wie er samen met Willem II rechtstreeks promoveert naar de Eredivisie. De spanning is enorm, want het kan nog alle kanten op. Roda JC heeft de beste papieren, FC Groningen moet winnen. Lees hier op welke zender Groningen - Roda te zien is.

Roda JC was vorige week op een haar na gepromoveerd. De ploeg uit Kerkrade won zelf met 2-0 van Cambuur en dat was lange tijd voldoende voor promotie, omdat FC Groningen met 1-0 achter stond bij Telstar. Toch maakte de Trots van het Noorden in de 97e minuut nog de 1-1, waardoor de beslissing met een week werd uitgesteld.

LIVE Keuken Kampioen Divisie | FC Groningen virtueel gepromoveerd na goal tegen Roda JC De Keuken Kampioen Divisie komt vanavond ten einde. Er staat tijdens de laatste speelronde voor liefst zes ploegen nog iets op het spel. Er worden namelijk nog een kampioenschap, een directe plek naar de Eredivisie én twee play-off-plaatsen vergeven. Volg de laatste speelronde van de KKD hier live.

Blunder stadionspeaker

Desondanks was het feest op het veld van het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Door miscommunicatie dachten de fans dat Telstar met 2-1 voor was gekomen, alleen dat bleek niet het geval. De stadionspeaker maakte een fout, probeerde die nog te herstellen, maar toen was het kwaad al geschied. Achteraf kon Roda JC er zelf ook wel om lachen.

Door de uitslagen van vorige week valt de beslissing vrijdagavond. Roda JC kan kampioen worden, tweede én derde. Groningen móet winnen om rechtstreeks te promoveren.

Zender FC Groningen - Roda JC

Dan naar het belangrijkste van de avond, de zender waarop FC Groningen tegen Roda JC wordt uitgezonden. Let op: de wedstrijd is te zien op Star Channel. De uitzending daar start om 19:50 uur. Voor de complete voorbeschouwing van de Keuken Kampioen Divisie moet je op ESPN 1 zijn. Ze beginnen daarmee om 19:15 uur, aansluitend is het schakelkanaal.

Star Channel is te vinden op de volgende kanalen:

11: Ziggo, Canal Digitaal, Caiway, Online.nl, breedband Helmond, Kabeltex, SKV, Stipte, Trined

12: CAI Harderwijk

13: Delta, Youfone

15: Kabelnoord

16: KPN, Odido, Solcon

17: SKP Net

Overigens wordt de wedstrijd online ook via een livestream uitgezonden op ESPN Watch.

Vertrouwen

Sportnieuws.nl sprak met enkele Groningen-coryfeeën. Hans Nijland, oud-directeur, en Jan van Dijk, Mister FC Groningen, zijn vol vertrouwen. "Dit gaat niet meer mis voor FC Groningen", was Van Dijk duidelijk. "Groningen is thuis bijna niet te verslaan. En ze zijn dan misschien wel de beste ploeg van de KKD, maar ze moeten morgen de beste zijn. Ik hoop en ga ervan uit dat Groningen het gaat redden", voegde Nijland daar aan toe.