Kevin de Bruyne neemt afscheid van thuispubliek Manchester City met chaotische zege op AFC Bournemouth

Heel Eindhoven stond na zondag 16.30 uur op zijn kop. Toen had PSV de 26ste titel in de clubgeschiedenis na een zinderende ontknoping in de Eredivisie. Een dag na de 3-1 overwinning in Rotterdam op Sparta volgde de traditionele huldiging in de eigen stad. Daar stal het nichtje van PSV-trainer Peter Bosz de show.