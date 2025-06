Kevin De Bruyne maakt al meteen indruk in Napels, ook al heeft hij nog geen minuut gespeeld voor zijn nieuwe club. De Belgische middenvelder wordt met open armen ontvangen door de gepassioneerde fans, die reikhalzend uitkijken naar zijn debuut. Zelfs buiten het veld weet De Bruyne de stad nu al te veroveren op een verrassende manier.

In het toeristische Sorrento, vlakbij Napels, speelt de lokale ijszaak slim in op zijn komst. Gelateria Primavera introduceerde namelijk een nieuwe ijssmaak die een speelse knipoog is naar de Belgische vedette. Deze combinatie van chocoladebrownie en Lotus-koekjes kreeg de naam 'De Brownie' mee, een woordspeling op de achternaam van de grote aanwinst van Napoli.

Kevin De Bruyne tekent bij Napoli en krijgt 'Maradona-ontvangst': hereniging met vriend compleet Kevin De Bruyne heeft zijn transfer naar Napoli officieel afgerond en begint aan een nieuw hoofdstuk in de Serie A. De Belgische middenvelder, die na tien succesvolle jaren bij Manchester City transfervrij was, tekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor een derde. Bij Napoli wordt hij herenigd met zijn landgenoot en goede vriend Romelu Lukaku.

'De Brownie'

De lancering van 'De Brownie' werd een lokale sensatie en ging viraal op sociale media, waar fans hun enthousiasme niet onder stoelen of banken staken. Het ijsje past perfect bij de warme ontvangst die De Bruyne geniet in Napels, waar de passie voor voetbal en nieuwe sterren hand in hand gaan.

Bij zijn aankomst op het vliegveld van Rome kreeg De Bruyne een ontvangst die je zelden ziet. Duizenden uitzinnige Napoli-fans wachtten hem op en begroetten hem met luid gejuich, een eerbetoon dat doet denken aan de legendarische dagen van Diego Maradona. Dit indrukwekkende welkom onderstreept de hoge verwachtingen die de club en supporters koesteren voor de Belgische middenvelder.

De Bruyne klaar voor nieuw hoofdstuk

De Bruyne tekende recent een contract bij Napoli voor twee seizoenen, met een optie tot verlenging tot 2028. Hij ontvangt een royale tekenbonus en een jaarsalaris van acht miljoen euro netto, plus prestatiebonussen. Bij Napoli wordt hij herenigd met zijn landgenoot en goede vriend Romelu Lukaku, met wie hij al vele malen samenwerkte bij het Belgische nationale team. De club hoopt dat zijn creativiteit en ervaring een belangrijke impuls kunnen geven in de strijd om titels, zowel nationaal als internationaal.

Hoewel De Bruyne nog moet debuteren, heeft hij de harten van de Napolitanen al weten te veroveren. Of 'De Brownie' straks net zo’n hit wordt op het veld als in de ijssalon, zal de toekomst uitwijzen, maar de start is in ieder geval veelbelovend.

