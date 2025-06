Erik ten Hag heeft bij zijn nieuwe club Bayer Leverkusen al snel zijn pijlen gericht op een aanwinst uit de Eredivisie. Eén van de absolute uitblinkers van Feyenoord staat bovenaan zijn lijstje. De belangstelling is serieus, maar een deal ligt allerminst voor het grijpen. De Rotterdammers houden stevig vast aan hun vraagprijs.

Volgens Voetbal International gaat het om Igor Paixão, de 24-jarige Braziliaan die zich het afgelopen seizoen nadrukkelijk in de kijker heeft gespeeld. De aanvaller was al een vaste waarde in De Kuip, maar maakte vooral indruk op het internationale podium. In de Champions League viel hij op met zijn rendement en dreiging, terwijl hij over het hele seizoen uitkwam op 18 doelpunten en 19 assists in 47 officiële duels. Zijn prestaties zijn buitenlandse topclubs niet ontgaan.

Voor Bayer Leverkusen komt de interesse op een logisch moment. De club zag deze zomer Jeremie Frimpong al vertrekken naar Liverpool, en ook de megatransfer van Florian Wirtz naar dezelfde club lijkt slechts een kwestie van tijd. Alleen al de deal rond Wirtz zou Leverkusen naar verluidt zo’n 150 miljoen euro opleveren. Ten Hag wil die ruimte benutten en ziet in Paixão een directe versterking voor de aanval.

Feyenoord zet in op recordtransfer

Feyenoord staat echter niet open voor een snelle deal. De Rotterdammers mikken op een recordtransfer die de winterdeal van Santiago Giménez, 35 miljoen euro naar AC Milan, moet overtreffen. Paixão ligt bovendien nog tot medio 2029 vast, wat de onderhandelingspositie van Feyenoord aanzienlijk versterkt.

Een officieel bod uit Leverkusen is nog niet binnen, maar de clubleiding van Feyenoord én de entourage van Paixão zijn op de hoogte van de toenemende interesse. De komende weken moeten uitwijzen of Ten Hag doorpakt en Leverkusen bereid is om diep in de buidel te tasten.

Erik ten Haag keert zich tegen de KNVB

Ten Hag was de afgelopen dagen niet alleen in het nieuws vanwege transfergeruchten. De nieuwe coach van Bayer Leverkusen uitte dit weekend felle kritiek op de KNVB. Aanleiding waren kwetsende spreekkoren tijdens wedstrijden van Feyenoord tegen zijn oude club FC Twente, waarbij vuurwerkgeluiden verwijzen naar de vuurwerkramp in Enschede.

Volgens Ten Hag wordt dit gedrag al 25 jaar 'gedoogd' door de bond, en is het tijd voor harde maatregelen. "Wat mij betreft ruimen ze het vak leeg", zei hij tijdens een herdenking in de Grolsch Veste. De Nederlandse oefenmeester liet daarmee zien dat zijn frustratie niet is verdwenen, zelfs nu hij ver van de Nederlandse velden werkt.

