Kieskeurige bondscoach Andries Jonker ligt goed in de markt: 'Als een dergelijke kans voorbijkomt...'

Andries Jonker zal na het EK komende zomer in Zwitserland geen vervolg geven aan zijn rol als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. De Nederlandse voetbalbond heeft besloten een andere koers te varen, waarbij Jonker niet meer betrokken zal zijn. De bondscoach overweegt ondertussen zijn toekomststappen. "Ik ben niet van plan daarop in te leveren" benadrukt Jonker.

Tot grote teleurstelling van Jonker is hij na de zomer werkloos. De oud-trainer van onder meer Bayern München en VfL Wolfsburg wilde dolgraag zijn aflopende contract bij de Oranje Leeuwinnen met twee jaar verlengen, maar daar dacht KNVB-directeur Nigel de Jong anders over. "Voor de media is dit kennelijk nog steeds een thema. Ik heb me daar één dag mee beziggehouden, daarna ben ik verdergegaan", stelt Jonker op de persconferentie.

Bondscoach Oranje Leeuwinnen stelt torenhoog doel voor EK: 'Dat gevoel is er weer' Het doel voor komende zomer is duidelijk voor de Oranje Leeuwinnen: de Europese titel winnen. Bondscoach Andries Jonker schoof zijn ambitie niet onder stoelen of banken. "Het gevoel dat we van iedereen kunnen winnen, is er weer. Daar gaan we voor."

Toekomstbeeld van Jonker

De afgelopen maanden ging het volop over de toekomst van de 62-jarige trainer, maar in aanloop naar de Nations League-duels met Oostenrijk wil hij daar graag even naast zich neerleggen. "Ik wil het even parkeren. Dat betekent overgaan tot de orde van de dag, maar dat betekent niet dat het hoofd stopt met denken."

Jonker weigert na te denken over een eventueel voetbalpensioen. "Mijn laatste avonturen waren drie jaar Telstar en bijna drie jaar het Nederlandse vrouwenteam. Daar heb ik écht van genoten. Als een dergelijke kans weer voorbij komt, waarbij ik iets kan doen wat ik écht leuk vind, dan ga ik dat graag aan. Het moet iets zijn wat me aanspreekt en waar ik gevoel bij heb. Ik doe dit nu met heel veel plezier en ik ben niet van plan daarop in te leveren."

Andries Jonker blikt terug op bewogen dagen: 'Op een gegeven moment wordt dat irritant' Andries Jonker stond deze week in het middelpunt van de belangstelling. Een maand geleden werd duidelijk dat hij na het EK vertrekt als bondscoach, maar dat zorgde bij de bondscoach zelf voor de nodige verbazing. Dat kwam in aanloop naar de wedstrijd van vrijdagavond tegen Duitsland (2-2) tot uiting en had zijn weerslag op Jonker zelf.

'Mogelijkheden buiten Europa afgezegd'

De bondscoach heeft nog geen ideaal beeld in zijn hoofd, maar werken op een ander continent lijkt uitgesloten. "Of dat een club of een land is? Dat ligt voor mijn laatste jaren volledig open. Ik ben in elk geval niet van plan naar de andere kant van de wereld te gaan om te werken. Daar heb ik al wat mogelijkheden afgezegd, maar in de buurt van of in Nederland sta ik open voor alles wat er op mijn pad komt. Ik moet vooral plezier hebben. Dat staat boven alles", sluit Jonker het onderwerp af.