In de nieuwe aflevering van De Maaskantine schuift Julian Agatowski aan. Hij is performance coach bij Vantage en heeft veel Eredivisie-spelers die hem inhuren. In de podcast bespreekt hij de ontwikkeling van PSV'er Ismael Saibari, zijn trainingswijze, het aanvoerderschap van Sem Steijn en hoe voetbal transformeert in een denksport.

Rustig een voetbalwedstrijd kijken, dat zit er voor Julian Agatowski niet in. De kijk-coach helpt een behoorlijk aantal spelers met hun kijkgedrag. En daarvoor kijkt hij bepaalde wedstrijden soms wel drie of vier keer terug. Grappig genoeg: kijkt hij dan 'alleen maar naar het hoofd' van de speler. Bijzonder, of ironisch zoals hij het zelf noemt, is dat Agatowski zelf maar één oog heeft, na een nare ziekte die hij had toen hij 1 jaar oud was. Toch lopen 'zijn spelers' weg met hem.

Werkwijze

Hij legt in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine uit hoe het met zijn werk er nou eigenlijk aan toe gaat. Wat voor trainingen hij biedt en waar hij de spelers precies mee helpt. "Wij kijken vooral naar welke voorwaarden spelers creëren voordat ze een keuze maken. Dat is eigenlijk wat we doen. Dus wij kijken eigenlijk naar het gedrag van spelers voorafgaand aan die keuze. Dus wat gebeurt er nou bij een speler of welke voorwaarde creëert diegene voordat hij een keuze gaat maken."

Spelers die hij begeleidt

Agatowski begeleidt spelers als Johan Bakayoko (RB Leipzig), Ismael Saibari (PSV), Isaac Babadi (PSV) en Lutsharel Geertruida (RB Leipzig). Tegenwoordig loopt er ook een scheidsrechter bij Vantage om beter te worden in scangedrag, ook daarover vertelt hij hoe dat werkt. Dat gaat weer net anders dan bij voetballers.

Ook bespreekt Agatowski kort het aanvoerderschap van Sem Steijn, die ook met Vantage werkt. En wordt de vraag opgeworpen of het roulatiesysteem dat tegenwoordig steeds meer gehanteerd wordt, niet funest is voor hun werkwijze.

