Edwin van der Sar (54) staat vanavond weer een keer onder de lat. De voormalig topkeeper van Ajax, Manchester United en het Nederlands elftal is één van de grote namen binnen het internationale sterrenteam dat het in Lissabon opneemt tegen de legendes van Portugal. De speciale wedstrijd is hierboven vanaf 21.00 uur live te zien via Sportnieuws.nl.

In het sterrenteam van Van der Sar spelen ook voetballegendes als Kaká, Peter Schmeichel, Petr Cech, Carles Puyol, Roberto Carlos, John Terry, Cafu, Javier Zanetti, Alessandro Del Piero en Hristo Stoichkov. Bij de Portugezen is Luis Figo het grote uithangbord. Ook aansprekende spelers van weleer als Pepe, Nani en Ricardo Quaresma betreden het veld.

Tijdens het benefietduel tussen de Portugal Legends en World Legends wordt geld ingezameld voor het goede doel. De clash wordt gespeeld in het stadion van Sporting CP, waar naar verluidt 50.000 toeschouwers aanwezig zullen zijn.

De wedstrijd is vanaf 21.00 uur hier live op Sportnieuws.nl te zien. Het duel is voorzien van Engels commentaar. Edwin van der Sar is de enige voormalig Nederlandse profvoetballer die deelneemt aan de wedstrijd voor het goede doel.