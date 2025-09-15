Edwin van der Sar trekt voor een keer weer zijn handschoenen aan. In Lissabon staat hij maandagavond onder de lat tijdens een benefietwedstrijd tussen legendes uit Portugal en legendes over heel de wereld, waaronder Van der Sar. Bij Portugal doet oud-Ajacied Dani mee, die maar al te graag uitkijkt naar die ontmoeting. "Ik hoop wel een goaltje langs Van der Sar te schieten, ja", lacht hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Edwin van der Sar is afgereisd naar Lissabon voor een mooi duel met behoorlijk wat WK-winnaars en Ballon d'Or-klanten. Dat alles voor de goede doelen die centraal staan deze avond. "Er zijn natuurlijk overal op de wereld nogal wat problemen. Het is mooi als er een goed doel aan gekoppeld wordt om daar met een aantal spelers gehoor aan te kunnen geven."

Oude bekenden

Maar Van der Sar ziet er nog een mooi voordeel aan: "Het is ook gewoon heel gezellig om weer veel oud-teamgenoten te zien. Maar ik kijk wel met vrees naar de tegenstander. Dat is best een aardig elftal moet ik zeggen", lacht hij. Dat terwijl zijn team ook lang niet misselijk is met namen als Marco Materazzi, John Terry, Carles Puyol en Kaka.

Eén van de tegenstanders waar hij zo voor waakt is Dani. De Portugees speelde maar liefst vier jaar in Amsterdam. Hij vertelde Sportnieuws.nl dat hij wel graag even een balletje langs de lange Nederlander wil trappen. "Ik geloof het graag. Daar hebben ze allemaal zin in natuurlijk, Hopelijk lukt het niet."

Herinneringen aan stadion

Ook kijkt van der Sar uit naar nog een andere ontmoeting: namelijk met Nani, waarmee hij bij Manchester United heeft gespeeld. "Dat zijn gewoon leuke ontmoetingen. Dan komen weer herinneringen op van grote wedstrijden, halve finales of finales."

Het stadion, het Estádio José Alvalade, is hem ook absoluut niet onbekend. "Ik herinner het me nog wel uit 2004", vertelt hij. De afloop was minder leuk. Het was het EK 2004 waarin Oranje in de halve finale in dat bewuste stadion werd uitgeschakeld door gastland Portugal. Zij verloren op hun beurt weer de EK-finale van Griekenland.

Legends Charity Game

De wedstrijd is vanaf 21.00 uur hier live op Sportnieuws.nl te zien. Het duel is voorzien van Engels commentaar. Edwin van der Sar is de enige voormalig Nederlandse profvoetballer die deelneemt aan de wedstrijd voor het goede doel.