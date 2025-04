Igor Paixao neemt Feyenoord wéér bij de hand en gooit strijd om plek 2 met PSV helemaal open

Feyenoord móést winnen van FC Groningen om directe Champions League-plaatsing in zicht te houden en dat deden de Rotterdammers met verve. De ploeg van Robin van Persie legde een zeer matige pot op de mat, maar won het inhaalduel wel. In De Kuip eindigde het in 4-1, waardoor de Rotterdammers PSV naderen op slechts vijf punten.

Feyenoord schoot uit de startblokken dankzij een treffer van Anis Hadj Moussa. De Algerijnse rechtsbuiten kreeg de bal aan zijlijn, had een mooie passerende actie in huis en schoot de bal kiezelhard onder Groningen-goalie Etiënne Vaessen door: 1-0.

Feyenoord weet 18-jarig toptalent langer aan zich te binden: 'Besef goed hoe bijzonder dit is' Feyenoord gaat het contract van Givairo Read met één seizoen verlengen. De 18-jarige rechtsback ligt nu tot medio 2028 vast en door zijn goede prestaties komt daar nu een jaartje. Club en speler hebben een principeakkoord bereikt.

Wéér Igor Paixao

De nieuwe nummer 3 van de Eredivisie, want FC Utrecht is nu naar plek 4 verwezen, kreeg meermaals de kans om de score te verdubbelen. In de 34e minuut lukte het dan wél. Igor Paixao kreeg de bal op schitterende wijze van Jakub Moder, maar het échte werk werd gedaan door de Braziliaan zelf. De linksbuiten kwam uitstekend naar binnen en schoot de bal weergaloos in de kruising: 2-0. Alweer zijn elfde goal van het seizoen.

Doelpuntenfestijn

FC Groningen weigerde de koppies te laten hangen na de tweede tegentreffer. De beloning volgde heel erg snel. Jorg Schreuders liep slim weg bij zijn directe tegenstander, waarna de jonge Groninger van dichtbij gemakkelijk kon binnen tikken: 2-1. Even later leek alsof De Trots van het Noorden een tik moest verwerken door een rake kopbal van Julian Carranza, maar de Argentijn kopte binnen vanuit buitenspelpositie.

Kippenvel in De Kuip: hele stadion klapt tijdens Feyenoord - FC Groningen voor hartverwarmende actie uitvak FC Groningen-fans hebben zich in de uitwedstrijd tegen Feyenoord van hun beste kant laten zien. De fanatieke aanhang kwam met een schitterend eerbetoon voor Peter Houtman. De oud-spits maakte furore voor zowel Feyenoord als Groningen en dat de afscheid nemende stadionspeaker van Feyenoord enorm gewaardeerd werd, mocht hij weten ook.

Eerbetoon voor Peter Houtman

De fans van FC Groningen hebben zich tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord van hun mooiste kant laten zien. De fanatieke aanhang bracht een prachtig eerbetoon aan Peter Houtman, een legendarische spits die zowel bij Feyenoord als Groningen furore maakte. Met dit gebaar lieten ze zien hoeveel respect er is voor de afscheid nemende stadionspeaker van Feyenoord, die niet alleen binnen Rotterdam, maar ook daarbuiten enorm gewaardeerd wordt.

Duel in het slot gegooid

Feyenoord kende vooral een zeer matige tweede helft. Het waren zelfs de bezoekers die domineerden in De Kuip, maar zij vergaten toe te slaan. Uiteindelijk hield de ploeg van Robin van Persie stand en gooide het zelf de wedstrijd in de eindfase in het slot. Paixao nam de 3-1 voor zijn rekening en tekende alweer aan voor zijn twaalfde goal van het seizoen, terwijl Ibrahim Osman ook een duit in het zakje deed met de 4-1. Dat was ook meteen de eindstand.

Feyenoord ploeg in vorm

Feyenoord heeft daarmee de afgelopen drie duels overtuigend gewonnen. Eerst werd FC Twente in de Grolsch Veste met 2-6 van het veld geveegd, gevolgd door een goede zege op Go Ahead Eagles. Met deze overwinning op FC Groningen brengt Feyenoord het puntenverschil met nummer twee PSV terug naar 'slechts' vijf punten. Bovendien komen de Eindhovenaren nog op bezoek in De Kuip.

Alles over Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.