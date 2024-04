KKD | ADO wint van Cambuur, Dordrecht swingt tegen De Graafschap

In de Keuken Kampioen Divisie stonden vrijdagavond vijf wedstrijden op het programma. Daarin won ADO in een matige wedstrijd met 2-0 op bezoek bij Cambuur en liet FC Dordrecht tegen De Graafschap zien klaar te zijn voor de play-offs voor promotie (2-1).

Cambuur - ADO

Ondanks de hooggespannen verwachtingen voor het topaffiche van de vrijdagavond in de KKD, viel de eerste helft wat tegen. Henk Veerman was het dichtst bij een goal na een Bergkampiaanse aanname, maar daarna verprutste hij de bal.

Kort na rust was het weer Veerkamp met een mooie actie: nu trof hij wel doel. Met een halve omhaal zette hij zijn ploeg op voorsprong. De Leeuwarders probeerden daarna veel, maar weinig lukte. Het waren juist de bezoekers die de gevaarlijkste mogelijkheden kregen.

Het lukte Cambuur niet om nog iets te forceren. Invaller Dhoraso Moreo Klas verdubbelde de voorsprong voor de bezoekers vlak voor tijd nog op prachtige wijze, waardoor de bezoekers definitief met de drie punten in de tas weer naar Den Haag konden.

FC Dordrecht - De Graafschap

Dordrecht begon voortvarend aan het eerste bedrijf. In een uitverkocht stadion zagen de fans hoe De Schapenkoppen al na 8 minuten op voorsprong kwamen via Ilias Sebaoui. Lang konden ze niet van de voorsprong genieten, want een paar minuten later zorgde Ralf Seuntjens al voor de gelijkmaker.

Toch liet Dordt zich hierdoor niet uit het veld slaan. Ze waren in alle opzichten beter, maar het lukte pas na rust om weer afstand te nemen van De Superboeren. Mathis Suray knalde hard binnen.

Dordrecht ging vrolijk verder met waar het in de eerste helft mee bezig was: leuk voetballen. De Graafschap had eigenlijk de hele tweede helft weinig in te brengen. Gescoord werd er niet meer en dus eindigde de wedstrijd in 2-1.

Overige uitslagen

TOP Oss - FC Eindhoven 2-1

MVV - Helmond Sport 3-0

Telstar - Jong PSV 3-1