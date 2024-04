Roda JC schiet FC Groningen weer voorbij in strijd om felbegeerde tweede plek in Keuken Kampioen Divisie

Roda JC heeft in de strijd om rechtstreekse promotie geen fout gemaakt op bezoek bij Jong PSV. Heel even leek het daar wel op, maar een afstandspegel van Lennerd Daneels bezorgde de ploeg uit Kerkrade de volle buit. Dus wipt Roda weer over FC Groningen heen.

Er was amper afgetrapt of Jong PSV stond op voorsprong. Jesper Uneken zette de Eindhovense beloftes op voorsprong. Halverwege de eerste helft kwam Roda JC op gelijke hoogte nadat Václav Sejk scoorde uit de rebound. Dat deed ook Jevon Simons, maar dan van een schot van hemzelf. Simons raakte eerst de paal en liep de bal daarna binnen: 2-1 voor Jong PSV.

Dat was niet de ruststand. Joey Müller scoorde op fraaie wijze de 2-2. Lang moest Roda daarna wachten op de winnende treffer, die viel pas in de 83e minuut. Even daarvoor had Jong PSV rood gekregen via CJ Egan-Riley. Met het overtal maakte Roda de winnende goal door Daneels.

FC Groningen wint inhaalduel van FC Emmen en mag zich periodekampioen noemen FC Groningen mag zich maandag eindelijk periodekampioen noemen na de overwinning op FC Emmen in de Keuken Kampioen Divisie. De Groningers stonden na het einde van de derde periode bovenaan, maar moesten nog een inhaalwedstrijd spelen.

FC Groningen

Eerder op de dag won FC Groningen een inhaalduel van FC Emmen. Dat leverde niet alleen de derde periode op, maar ook voor even de tweede plaats. 's Avonds nam Roda JC die weer over. Met nog zes duels te gaan hebben de Kerkraders een puntje voorsprong op FC Groningen. Willem II is de koploper met vijf punten meer dan Roda JC.

Het wordt dus loeispannend wie er met Willem II promoveert naar de Eredivisie. De nummer drie speelt play-offs. Roda JC heeft op papier een gunstiger schema, maar moet in de laatste wedstrijd op bezoek bij FC Groningen. Het kan dus een mooi einde worden in de Keuken Kampioen Divisie.