Ook broertje (22) van Justin Kluivert hoopt nog op Oranje: 'Er zit meer potentie in mij'

Ruben Kluivert is na lang blessureleed nu een vaste kracht bij FC Dordrecht, dat afstevent op promotie naar de Eredivisie. De centrale verdediger zegt stiekem nog te dromen van Oranje.

Kluivert is de enige zoon van Patrick Kluivert die professionele verdediger van beroep is. Justin (Bournemouth) en Shane (jeugd FC Barcelona) zijn aanvaller van beroep, Quincy is inmiddels geen profvoetballer meer.

Justin werd laatst door Curaçao-bondscoach Dick Advocaat benaderd voor een plekje in die selectie, maar dat wees hij af. Ruben kreeg bij De Eerste De Beste-podcast de vraag voorgeschoteld of hij ook is benaderd en daarop was het antwoord 'ja'. Máár: "Er zit meer potentie in mij."

Of hij voor Oranje gaat, was de vraag die direct volgde. "Ja, tuurlijk. Het is hoog gegrepen, maar ik vind mezelf nog iets te jong om nu al te kiezen. Ik heb het gevoel dat ik nog niet de potentie heb aangeraakt die ik echt kan halen."

Overigens was de opa van Ruben international van Suriname. Hij zou ook nog voor dat land kunnen uitkomen.

Toekomst bij Feyenoord?

Waar de Kluivertjes opgroeiden in de Johan Cruijff Arena, voetbalt Ruben nu op een steenworp afstand van Rotterdam. Er zitten dan ook regelmatig scouts van Feyenoord op de tribune bij Dordrecht. Wat als ze bij hem aankloppen? "Ik zou het zo doen! Ik weet niet hoe zij erover denken, maar ik zou het zo doen, hoor."