'Ze zoeken mij 100 procent': Remco Balk vult spaarpotje KNVB na 12e(!) gele kaart

Remco Balk kreeg vrijdagavond voor de 12e(!) keer geel in de Keuken Kampioen Divisie. En dat voor een aanvaller. Zelf wist hij niet zo goed waarvoor hij geel kreeg, ook vindt Balk dat hij gezocht wordt door de scheidsrechters.

"Ik vind het bizar dat hij daar geel voor geeft, ik doe helemaal niks. Hij zoekt mij gewoon. Scheidsrechters zoeken mij sowieso, 100 procent. Maar deze… slaat nergens op", reageerde Balk na afloop bij ESPN. "Ik schrok dat hij geel gaf. Wil niet veel over scheidsrechters zeggen, anders krijg je dat gezeur weer. Maar dit is echt belachelijk."

Volgens Balk 'was de scheidsrechter er klaar mee'. Daar begreep hij zelf weinig van. "Ik ben altijd zelfkritisch. Als ik weet dat het een domme gele kaart is dan zeg ik het ook eerlijk, maar dit slaat echt nergens op", herhaalde Balk. "Dit kost mij gewoon een mooie wedstrijd tegen ADO. We winnen dan wel met 3-0, maar dan baal ik wel van mezelf dat ik zo’n gele kaart krijg terwijl ik niks doe. Heel jammer, zonde."

Schorsing

Balk is de tien inmiddels gepasseerd en dat betekent dat hij bij iedere gele kaart geschorst is. Het seizoen duurt voor hem dus nog vijf wedstrijden, mits hij die ongeschonden doorkomt. Loopt Balk tegen een gele kaart aan, dan is hij recordhouder in de Keuken Kampioen Divisie. Momenteel deelt hij de koppositie met Sander Duits (2008/09) en Philippe Liard (2010/11). In de Eredivisie is ook een viertal spelers met twaalf gele kaarten in een seizoen, dus Balk pakt dan ook gelijk het landelijke record.