Klap voor Arne Slot en Liverpool: 'Sterspeler tekent miljoenendeal bij andere topclub'

Liverpool was de afgelopen maanden druk bezig met het binnenboord houden van drie topspelers met een aflopend contract, maar dat lijkt bij Trent Alexander-Arnold niet te lukken. De rechtsback staat op het punt om een miljoenendeal te tekenen bij Real Madrid.

De Engelse media smullen volop van de cijfers en getallen die daarbij horen. Alexander-Arnold zou volgens Sky Sports in de Spaanse hoofdstad namelijk dertien miljoen pond op jaarbasis kunnen verdienen, omgerekend zo'n 15,5 miljoen euro. Met een contract voor vijf seizoenen én een tekenbonus, stroomt het geld dus binnen voor de Engelsman.

Alexander-Arnold zou nu zo'n 180.000 pond (215.000 euro) per week opstrijken en bij Real Madrid wordt dat rond de 240.000 (slordige 280.000 euro). Een aanzienlijke verbetering. Het betekent slecht nieuws voor trainer Arne Slot, die zijn vaste basisklant graag zag blijven. De 26-jarige Engels international is de meest waardevolle rechtsachter ter wereld volgens Transfermarkt.nl.

Real Madrid kroont zich op deze manier als De Koninklijke van de gratis aanwinsten. Afgelopen seizoen kwam Kylian Mbappé al transfervrij naar de club en in de jaren ervoor werden spelers als Antonio Rüdiger en David Alaba binnengesleept.

Liverpool en Slot zullen zich in ieder geval snel moeten herstellen van de klap, want er zijn nog twee spelers die deze zomer transfervrij de deur uit kunnen lopen. En dat zijn niet de minsten. Mohamed Salah is dit seizoen de absolute MVP van de Premier League, met 27 goals en zeventien assists in 29 wedstrijden, terwijl aanvoerder Virgil van Dijk dit seizoen nog geen minuut miste in de Engelse competitie.

Salah is de meest waardevolle speler van 32 jaar of ouder, terwijl er geen duurdere speler dan Van Dijk op zijn leeftijd (33) is. Zij houden ook toppers als Kevin De Bruyne (32), Antoine Griezmann (34) en Neymar (33) achter zich.

