'Totdat je een klap op je bek krijgt': vervelende fase voor Liverpool en Arne Slot

Liverpool-trainer Arne Slot zit in de hoek waar de klappen vallen. Het was dit seizoen één en al hosanna bij de Engelse grootmacht, maar inmiddels is de situatie een stuk minder rooskleurig. Robert Maaskant denkt een oorzaak te weten voor de tegenvallende resultaten. "De ramadan heeft gewoon invloed op je lichaam, dat zie je terug", zegt Maaskant in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Liverpool, vooraf topfavoriet voor de Champions League, zag zijn droom uiteenspatten na uitschakeling door Paris Saint-Germain. Alsof dat nog niet genoeg was, volgde een pijnlijk verlies tegen Newcastle United in de Carabao Cup-finale. "Dat is natuurlijk vervelend. Arne (Slot, red.) heeft goed nagedacht hoe je finales moet spelen en winnen, maar hij heeft nu al een aantal keer de deksel op de neus gekregen door een speelstijl die moeilijk te bespelen is", stelt Maaskant.

Arne Slot krijgt in korte tijd twee enorme klappen bij Liverpool: 'Ja, we zijn overklast' Arne Slot heeft de minste week van zijn dienstverband bij Liverpool erop zitten. De coach werd dinsdag uitgeschakeld in de Champions League door Paris Saint-Germain en zondag verloor hij ook de League Cup. Met die laatste zege liep hij ook zijn eerste prijs in Liverpool-dienst mis.

'Totdat je een klap op je bek krijgt'

Daarmee doelt de trainer van Helmond Sport onder meer op de verloren Conference League-finale van Slot met Feyenoord tegen AS Roma. "Je kunt van alles verzinnen, maar daarvoor heb ik het gezegde van Mike Tyson weleens gebruikt: 'Iedereen heeft een plan, totdat hij een klap op zijn bek krijgt. Dat geldt voor Slot natuurlijk ook", gaat Maaskant verder. "Mourinho had zijn spel toen dood geanalyseerd waardoor Feyenoord niet aan het voetballen kwam. Dan houdt het op."

Maaskant zag hetzelfde gebeuren bij Liverpool tegen Newcastle United. De ploeg van Eddie Howe koos voor een opportunistische speelwijze met veel lange ballen. "Zij brachten echt iedere bal naar voren om daar vrije trappen en corners te krijgen. Die hebben Liverpool geanalyseerd en gekeken waar Virgil van Dijk zone kiest en legden de bal er overheen. Als je dan ook nog eens een verdediger van 1.97 meter heb van driehonderd kilo. Ga dat maar eens verdedigen..."

Dit is Arne Slot: de rustige 'Iniesta van Zwolle' verloor bij Liverpool even zijn kalmte en ziet prijs na prijs verdampen Hij is de succescoach van Feyenoord die voor miljoenen naar Liverpool vertrok: de 46-jarige Arne Slot is 'hot', maar wat weten we eigenlijk van de man die als verdienstelijk voetballer niet verder kwam dan de Nederlandse middenmoot, maar in Engeland uitgroeit tot een sensatie? In zijn eerste seizoen leek het lang niet op te kunnen, maar langzaamaan barst ook het bolwerk Slot.

Andere oorzaak van tegenvallende prestaties

Volgens Maaskant hebben de tegenvallende prestaties echter niet alleen te maken met het spel van tegenstanders. De oefenmeester denkt dat de ramadan ook weleens parten kan spelen. "Dat vraag ik me wel af, als je kijkt naar het presteren van bepaalde spelers... De ramadan heeft toch invloed op je voeding. Heel veel spelers halen daar kracht uit, maar op het moment dat je heel veel wedstrijden moet spelen, dan put dat je lichaam gewoon uit door niet te eten overdag."

De voormalige kroonprins van het Nederlandse trainersgilde heeft zich niet bekeerd tot de islam, maar heeft wel ervaring met vasten tijdens de ramadan. "Ik heb een keer meegedaan bij een club om te ervaren wat het is om te moeten vasten. Dat is inderdaad heel gek, zeker in die eerste week. Zij hebben het natuurlijk al veel vaker gedaan, maar je ziet gewoon dat het invloed heeft op je lichaam", stelt hij.

"Bij Helmond Sport hebben we ook drie jongens die meedoen en die zijn allemaal ziek. Bij Liverpool heb ik ook het gevoel dat het invloed heeft, dat er een aantal jongens gewoon net niet scherp zijn. Ik weet het niet, maar ik ben nieuwsgierig of dat zo kan zijn."

'Premier League komt niet in gevaar'

Ondanks de mindere wedstrijden van de afgelopen weken in de Champions League en Carabao Cup is koploper Liverpool in de Premier League nog altijd superieur. In totaal verloor de ploeg van Slot slechts eenmaal en heeft het maar liefst twaalf punten meer dan achtervolger Arsenal. "Dat gaat niet meer spannend worden. Liverpool heeft daarvoor te veel kwaliteit", vervolgt Maaskant.

"Het zou toch fantastisch zijn als ze kampioen worden? Het eerste héél grote succes van een Nederlandse coach in jaren. En weet je wat het lekkere voor Arne is? Die heeft nog wat te winnen dadelijk. Hij kan nog de Champions League, Carabao Cup en de FA Cup winnen", sluit Maaskant af.

