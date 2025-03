Volgende tegenvaller Arne Slot: Premier League wijst opmerkelijk verzoek Liverpool af

Liverpool en Everton hebben een laat verzoek ingediend om de aanstaande Merseyside-derby met 24 uur te vervroegen. De twee clubs zouden op woensdag 2 april op Anfield tegen elkaar spelen, maar hebben gevraagd de wedstrijd naar dinsdag te verplaatsen.

De reden? Dan speelt Arsenal tegen Fulham. The Gunners spelen die zaterdag tegen Everton op Goodison Park, waardoor ze een extra dag zouden hebben voor herstel en voorbereiding. De club van Arne Slot stemde in met het voorstel, omdat Arsenal hun enige concurrent voor de titel is.

Ze hopen dat hun stadsrivaal punten zou afsnoepen van de Londenaren, waardoor het team van dichter bij de titel zou komen. De Premier League heeft het late verzoek van de Merseyside-clubs echter afgewezen.

Alleen de Premier League nog over

Liverpool heeft een voorsprong van twaalf punten op Arsenal met nog negen wedstrijden te gaan in de Premier League. Dat is de enige competitie waar The Reds nog meedoen om de prijzen. In een kort tijdsbestek werd Liverpool uitgeschakeld in de Champions League (na penalty's tegen Paris Saint-Germain) en verloor het de finale van de Carabao Cup van Newcastle United.

In de FA Cup werd Liverpool begin februari uitgeschakeld tegen Championship-ploeg Plymouth Argyle. Enkele dagen later volgde de eerste ontmoeting met Everton. En dat werd een gedenkwaardige.

Rood en schorsing Arne Slot

Bij die editie maakte Everton laat gelijk (2-2) via James Tarkowski. Na het laatste fluitsignaal ontspoorde het duel door een ruzie tussen Curtis Jones (Liverpool) en Abdoulaye Doucuré (Everton). Zij kregen allebei rood. Ook Slot kreeg in alle commotie een rode kaart, waarvoor hij uiteindelijk twee wedstrijden schorsing kreeg.

Slot miste daardoor de wedstrijden tegen Newcastle United (2-0) en Southampton (3-1). John Heitinga nam toen met succes het stokje over, ook omdat Sipke Hulshoff voor twee duels was geschorst.

