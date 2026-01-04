Manchester United is 2026 op een beroerde wijze gestart. Op zondag morste de ploeg opnieuw punten in het duel tegen laagvlieger Leeds United. Tot overmaat van ramp is er een conflict losgebarsten tussen manager Ruben Amorim en de clubleiding.

Zo zou Amorim overhoop liggen met Jason Wilcox, de sportief directeur van Manchester United. Dat melden verschillende Britse media. "Amorim is op ramkoers met Wilcox nu de machtsstrijd bij Man United losbarst", zo schrijft The Telegraph na het nieuwe debacle van de ploeg op zondag.

Waar eerder deze week teleurstellend gelijk werd gespeeld tegen hekkensluiter Wolverhampton Wanderers (1-1), bleek dit weekend ook laagvlieger Leeds United te lastig te zijn om van te winnen. Op bezoek speelde de ploeg van Amorim wéér met 1-1 gelijk.

'Buitengewone uitbarsting'

Vlak na het laatste fluitsignaal zou de bom zijn gebarsten op Elland Road (stadion van Leeds United, Red). In de catacomben zou hij in een 'buitengewone uitbarsting' zijn gekomen met Wilcox. Amorim zou zijn bestuur daar een keuze hebben gegeven: hem steunen, of hem ontslaan. Dat zou bij Wilcox dan weer in het verkeerde keelgat zijn geschoten.

Niet lang na het conflict verscheen Amorim in de perszaal, waar hij de aanwezige journalisten op een opmerkelijke persconferentie trakteerde. Toen zijn toekomst bij de club ter sprake kwam, sprak de Portugees opvallende woorden uit: " Ik ben hier gekomen om manager van Manchester United te zijn, niet om coach van Manchester United te zijn. En dat is duidelijk."

Hij vervolgde: " Ik weet dat mijn naam niet Tuchel is, niet Conte, niet Mourinho, maar ik ben de manager van Manchester United. En zo gaat het de komende 18 maanden door, of totdat het bestuur besluit om te wisselen. Daar wil ik mee afsluiten."

Nieuwe naam op het trainerskerkhof?

Het begint er langzamerhand op te lijken dat Amorim zich kan voegen bij het rijtje managers dat Manchester United niet terug naar het succes van de jaren onder Sir Alex Ferguson wist te brengen. Eerder moesten David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjær en Erik ten Hag vertrekken wegens tegenvallende resultaten.

