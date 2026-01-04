Manchester United blijft ook in het nieuwe jaar moeite houden om wedstrijden winnend af te sluiten. In de uitwedstrijd tegen laagvlieger Leeds United leek er even hoop dankzij een opvallende invalbeurt van Joshua Zirkzee, maar opnieuw moest de ploeg genoegen nemen met een gelijkspel.

United kwam in Leeds niet verder dan een teleurstellend gelijkspel: 1-1. Voor de ploeg van trainer Rúben Amorim betekende het opnieuw puntenverlies tegen een ploeg uit het rechterrijtje. Eerder deze week bleef United in eigen huis ook al steken op een gelijkspel tegen Wolverhampton Wanderers.

United heeft het lastig op bezoek bij Leeds

In de eerste helft had Manchester United het lastig. Leeds speelde met lef, was feller in de duels en kwam meerdere keren gevaarlijk door. De grootste kans was voor Dominic Calvert-Lewin, die zijn kopbal op de paal zag belanden. United stelde daar aanvallend weinig tegenover en kwam meerdere keren goed weg.

Na rust bleef het spelbeeld lange tijd hetzelfde, totdat Leeds na ruim een uur spelen de verdiende openingstreffer maakte. Brenden Aaronson profiteerde van slordig verdedigen bij United en zette de thuisploeg op voorsprong. Het publiek op Elland Road leek zich op te maken voor een stunt.

Zirkzee direct goud waar bij invalbeurt

Lang kon Leeds echter niet genieten van die voorsprong. Kort na zijn invalbeurt liet Zirkzee zich direct gelden. Met zijn eerste balcontact van de wedstrijd stuurde de Nederlander Matheus Cunha de diepte in. De Braziliaan bleef koel en tekende in de 65e minuut voor de gelijkmaker.

United rook daarna even bloed en kreeg mogelijkheden om het duel alsnog te beslissen. Cunha raakte de paal en ook Benjamin Sesko kreeg een goede kans, maar de winnende treffer bleef uit. Aan de andere kant was Leeds nog gevaarlijk via onder meer de Nederlandse spits Joël Piroe, waardoor de wedstrijd tot het einde open bleef.

Achterstand loopt op

Ondanks het feit dat Zirkzee met zijn invabeurt direct goed was voor een assist, bleven The Red Devils opnieuw steken op een gelijkspel. United na twintig speelronden op 31 punten, goed voor de vijfde plaats in de Premier League. De achterstand op koploper Arsenal is inmiddels opgelopen tot zeventien punten.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.