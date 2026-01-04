Manchester City werkte op zondagmiddag een topper af in de Premier League tegen Chelsea. De ploeg van manager Pep Guardiola wilde in het spoor van koploper Arsenal blijven. Tijjani Reijnders hielp zijn team daar een handje bij, maar toch was zijn bijdrage niet genoeg.

Manchester City kreeg Chelsea op bezoek in het Etihad Stadium. De Londense club kende een bewogen week. Op nieuwjaarsdag maakte de club namelijk bekend dat ze afscheid namen van trainer Enzo Maresca. De oefenmeester lag al langere tijd overhoop met de clubleiding en ook de resultaten van de afgelopen tijd vielen tegen. Calum McFarlane nam tegen Manchester City de honneurs waar.

Sterke eerste helft

In de eerste helft had de thuisploeg een duidelijk overwicht, en was het het team dat de meeste kansen creëerde. Het duurde echter eventjes voordat the Citizens het net wisten te vinden.

Zo was topspits Erling Haaland tot tweemaal toe ontzettend dichtbij de openingstreffer. In de 38ste minuut stopte Chelsea-doelman Filip Jörgensen een inzet van de Noor met zijn vingertoppen.

Een minuut later was Haaland nog dichterbij de 1-0. De spits kreeg de bal voor zijn voeten en krulde de bal richting de verre hoek, maar zijn inzet eindigde op de binnenkant van de linkerpaal.

Openingstreffer Tijjani Reijnders

Uiteindelijk was het Reijnders die de score namens Manchester City opende. De bal kwam in het strafschopgebied voor de voeten van de Nederlander, die de bal hard met links in de bovenhoek ramde: 1-0.

Reijnders speelde tot de zeventigste minuut, totdat hij het veld moest ruimen voor Jeremy Doku. Tien minuutjes later mocht de Nederlandse verdediger Nathan Aké ook nog in actie komen. Hij verving de geblesseerde Ruben Días.

Lang leek het erop dat de Nederlandse middenvelder de matchwinner zou worden. Chelsea-middenvelder Enzo Fernández gooide echter roet in het eten. Diep in de blessuretijd zette de Argentijn zijn ploeg namelijk op gelijke hoogte: 1-1. Dit was tevens de eindstand.

Voorsprong Arsenal

Reijnders was dus belangrijk voor Manchester City met zijn doelpunt, maar het bleek niet genoeg te zijn. City wilde namelijk de achterstand op koploper Arsenal zo klein mogelijk houden. The Gunners wonnen eerder dit weekend met 2-3 van Bournemouth, waardoor ze een voorsprong van zeven punten pakte op de ploeg van Guardiola. Door het gelijkspel is dat gat nu zes punten.

De volgende competitiewedstrijd van City staat 13 januari op de planning. Dan gaan Reijnders en zijn ploeggenoten op bezoek bij Newcastle United. De eerstvolgende wedstrijd van koploper Arsenal is donderdag 8 januari in eigen huis tegen Liverpool.

