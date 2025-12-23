Voormalig Manchester United-aanvoerder Roy Keane heeft snoeiharde kritiek geuit op het spel zonder bal van de 'Red Devils'. De 20-voudig Engels kampioen verloor zondag met 2-1 van Aston Villa en blijft daardoor buiten de Champions League-plekken. De voormalig Iers international beschuldigt United ervan te veel risico's te nemen.

"Er zijn te veel spelers in dit team die niet genoeg doen. Het is niet alleen Diogo Dalot. Manchester United heeft zes doelpunten geïncasseerd in twee wedstrijden. Over welke kansen hebben we het dan? Voetbal heeft ook een lelijke kant. Dat is precies wat de beste teams doen. Je kunt winnen als je lelijk speelt. Je moet een manier vinden om dat te doen", zei Keane na afloop van het duel bij Sky Sports.

'Ik vind het fijn als ze gestraft worden'

"Manchester United is een van de zwakste teams in de Premier League als het gaat om spelen zonder bal. Ze zijn goed mét de bal, maar het gaat erom wat ze doen zonder. Manchester United is nonchalant, neemt te veel risico's en ik ben blij dat ze daarvoor gestraft worden. Ik vind het fijn als teams die risico's nemen en hun fans teleurstellen, gestraft worden", aldus Keane. United staat momenteel zevende in het klassement met 26 punten.

Sneer van Aston Villa

Na de overwinning op Manchester United liet Aston Villa geen kans onbenut om de 'Red Devils' te trollen op sociale media, verwijzend naar een beroemde fan. De club plaatste een humoristische sneer richting United, waarbij een fan van de tegenstander betrokken werd. Het gaat om 'United Strand', die de afgelopen maanden online bekendheid verwierf door een weddenschap: hij beloofde zijn haar niet te knippen totdat zijn team vijf opeenvolgende overwinningen zou behalen.

Na de tiende opeenvolgende overwinning van Aston Villa plaatste de club de volgende opmerking op sociale media: "Deze United-fan had al twee keer naar de kapper gekund."

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.