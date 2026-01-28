David Endt is maar wat blij met de nieuwe trainer van Ajax, die dit seizoen in Amsterdam afmaakt. De oud-teammanager kent Fred Grim al jaren en ziet dat hij precies is wat Ajax nodig heeft. De resultaten worden al beter en Grim brengt rust. Endt legt uit waar dat vandaan komt en waarom hij momenteel de juiste man bij Ajax is. "Hij is een man die goed zijn rol kent."

In Sportnieuws.nl De Maaskantine gaat David Endt in gesprek met Robert Maaskant. Wanneer de analist van Sportnieuws.nl de huidige situatie van Ajax aanstipt, wordt Endt enthousiast over trainer Fred Grim. "Ben jij blij met hem als leider bij Ajax?", vraagt Maaskant. "Ik ben erg blij met Grim, dat komt ook door de diepgelaagde kennis. Ik heb hem al meegemaakt als jeugdspeler bij Ajax", deelt Endt.

Fred Grim als keeper

Endt deelt wat hij in Grim zag in zijn jongere jaren bij Ajax. "Ik heb hem even later gevolgd toen hij bij Cambuur eerste keeper werd en ook bij zijn terugkomst bij Ajax. Dat was allemaal heel bijzonder. Hij was altijd binnen de kleedkamer een man die goed observeerde, die zijn rol goed kende. Hij was stand-in van Edwin van der Sar, die simpelweg nooit geblesseerd raakte." Best een moeilijke positie voor een tweede keeper, toch zag Endt dat hij daar geweldig mee omging.

"Hij moest zich dus altijd schikken in een bepaalde rol en dat deed hij perfect", legt hij uit. Volgens Endt heb je een onderscheid tussen reservekeepers en tweedekeepers. "Daar leeft natuurlijk ook de ambitie om eerste keeper te worden. Bij Grim was het zo dat hij zich schikte in de rol, hij wilde de beste rol aannemen voor Van der Sar. En dat is ook belangrijk, dat je niet het gevoel hebt dat er iemand met een mes in je rug staat te porren om de plaats in te nemen."

Ervaring op alle niveaus

Daar ontstonden belangrijke elementen die Grim nu als trainer nog altijd met zich meedraagt, denkt Endt. "Hij kon dus ook jongere spelers aanspreken op gedrag, of hun houding in de kleedkamer. Zonder handlanger van de trainer te zijn, hij deed dat uit zichzelf. Hij had wel een uitgesproken mening, maar blies niet te hoog van de toren."

Desgevraagd denkt Endt dat menig analist de trainer van Ajax onderschat. "Ze weten niet direct wie hij in werkelijkheid is. Ik denk als je je een beetje verdiept, ziet dat hij van alles heeft meegemaakt. Hij heeft op allerlei niveaus dingen gedaan, als trainer begon hij ook niet aan de top, maar heeft hij kleinere clubs getraind. Dat zijn altijd grotere moeilijkheidsfactoren dan bij een grote club. Je komt daar in aanraking met problemen die bij grotere clubs voor je uit de weg worden gehouden. Dat levert een geweldige kennis op."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine is David Endt te gast. Dit voetbalicoon zit bomvol anekdotes die over heel de wereld reiken. Hij was teammanager bij Ajax, schrijver en nog altijd begeleidt hij spelers in de voetballerij. Hij maakte hoogte- en dieptepunten mee en werkte met de grootste namen uit de recente voetbalgeschiedenis.

