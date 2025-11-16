Bob Maaskant (87) heeft een leven lang al achter zich. In Sportnieuws.nl De Maaskantine bespreekt hij met zijn zoon Robert, alle avonturen die hij beleefde. Als spelersmakelaar, maar ook als trainer maakte hij veel mee. Zo kreeg hij te maken met jongens als Hans Kraay jr. en René van der Gijp. "Toen kwam hij aanzetten met een taxi en een hoge hoed...", lacht hij.

Bob Maaskant maakte vooral naam als voetbalmakelaar, waar hij spelers begeleidde, maar bijvoorbeeld ook wedstrijden organiseerde voor clubs als FC Barcelona in Nederland. Daarover vertelde hij uitgebreid, want dat zorgde voor geweldige taferelen met Johan Cruijff.

Hans Kraay Jr.

Maar Maaskant maakte als trainer, eerder in zijn carrière ook genoeg mee. Als combinatie tussen verzorger en trainer bouwde hij zijn carrière op richting het betaald voetbal. Ergens in die opbouw, kreeg hij te maken met het Jeugdplan Rotterdam. Een samenkomst van alle Rotterdamse talenten in die tijd. "Toen ik trainer was bij amateurploeg Slikkerveer, deed ik ook het jeugdplan. Dat was zo tussen de 12 en 16 jaar. Eén van die spelers was Hans Kraay jr.", schetst hij de situatie.

De twee zouden gelijk een bijzondere band krijgen. "Niet alleen maakte ik hem aanvoerder, maar ik maakte hem ook nog laatste man. Daar heeft hij het nu nog over", lacht hij. "Overigens is hij de enige die mij nog altijd trainer noemt", zegt hij trots. Dan noemt hij nog een grote naam die hij getraind heeft.

'Kwam die met zo'n hoge hoed op...'

"René van der Gijp speelde ook nog bij mij toentertijd", onthult hij trots in een openhartig gesprek tussen vader en zoon. "Was hij toen ook al zo recalcitrant en gek?", vraagt Robert hem. "Ik zie hem nog aankomen", begint zijn vader. "Toen kwam hij met een taxi aanzetten en zo'n hoge hoed op. En een wandelstok erbij. Zo'n 14-15 jaar was hij, toen was-ie al gestoord", lacht de oud-trainer van Van der Gijp.

Beluister De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant ditmaal een heel bijzondere gast; namelijk zijn bloedeigen vader. In openhartig gesprek van vader tot zoon spreekt Bob Maaskant, oud-trainer en voormalig zaakwaarnemer, over zijn rijke carrière. Tal van anekdotes komen voorbij met rollen voor namen als Jaap Stam, Wim Kieft, Wiel Coerver en Sam Hyypiä.

Bob Maaskant vertelt over zijn samenwerking met Johan Cruijff, onthult hoe hij vroeger onderhandelingen afhandelde en spreekt ook nog eens mooi met zijn kleinzonen. Ook werpt hij zijn blik op de hedendaagse voetballerij ten opzichte van vroeger.