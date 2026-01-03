Directeur van de KNVB, Marianne van Leeuwen, heeft een duidelijk statement gemaakt richting het WK aankomende zomer. Het doel is wereldkampioen te worden. Ook wil de KNVB zich, anders dan vorig WK zich niet gaan mengen in politieke statements. "Daar hebben we ons lesje wel van geleerd", zegt de directeur.

Het aanstaande WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada is behoorlijk omstreden. De prijzen schieten door het dak, Donald Trump kreeg een FIFA-vredesprijs bij de loting en ook door alle grote afstanden wordt het een bijzonder WK.

'WK winnen is het grote doel'

Voor Oranje geldt maar één doel, vertelt KNVB-directeur Marianne van Leeuwen in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Het WK winnen wordt wel het grote doel." Daarvoor wordt alles aan de kant gezet, zelfs een eventuele zoektocht naar een nieuwe bondscoach, mocht Ronald Koeman niet doorgaan. Ook wil de KNVB dit keer politiek en voetbal strikt gescheiden houden.

Over de FIFA-vredesprijs zei Van Leeuwen het volgende: "Het bevestigde ons standpunt dat we voetbal en politiek strikt gescheiden willen houden. Je kon je natuurlijk afvragen of dat hier gebeurde, maar als KNVB willen we die scheiding wél heel duidelijk blijven maken." Dat gebeurde op het WK in 2022 niet, met de One Love-campagne. "Daar hebben we ons lesje wel van geleerd. We gaan nu echt puur focussen op het voetbal. En parallel daaraan op de beleving van onze eigen fans, zowel thuis als ter plaatse", klinkt het.

OneLove

Van Leeuwen wil benadrukken dat het altijd de intentie is geweest van de KNVB om die twee zaken gescheiden te houden. "We richten ons primair op voetbal en juist niet op politiek. In Qatar wilden we destijds onze maatschappelijke betrokkenheid tonen met OneLove, maar we moeten eerlijk zijn: in de regio zelf werd dat heel anders opgevat. Daardoor kreeg het onbedoeld een politieke lading. Dat willen we nu anders doen. We gaan honderd procent voor het voetbal", besluit ze.

Start WK

Het WK start op 11 juni van dit nieuwe kalenderjaar met een duel tussen Mexico en Zuid-Afrika in Mexico-Stad. Voor Nederland begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan in het AT&T Stadium in Dallas. De aftrap is om 22.00 uur Nederlandse tijd. De andere tegenstanders in de poule zijn Tunesië en een van de Europese landen Zweden, Oekraïne, Kosovo of Polen.

Alles over het WK voetbal

Check hier het laatste nieuws over het WK voetbal, bekijk ook het aankomende programma, de poules en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.