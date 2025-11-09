Virgil van Dijk dacht zondag Liverpool op gelijke hoogte te koppen tegen Manchester City, maar kwam bedrogen uit. Het doelpunt van de Oranje-aanvoerder werd om een lullige reden afgekeurd.

Van Dijk kopte knap raak, precies in de hoek. Maar zijn medespeler Andy Robertson moest wel bukken om het projectiel niet aan te raken. Dat deed de linksback in buitenspelpositie, ofwel: hinderlijk buitenspel. Het opvallende was dat niemand van Manchester City klaagde voordat de scheidsrechter floot.

Erling Haaland had eerder voor de 1-0 voorsprong van Manchester City gezorgd. Daar had de Noorse spits wel meerdere kansen voor nodig, want na een klein kwartier miste hij een penalty. Na ongeveer een halfuur spelen wist hij met het hoofd wel het net te vinden.

Pech voor Van Dijk

De 34-jarige centrale verdediger was later wel betrokken bij een doelpunt, maar op een minder plezierige manier. Manchester City-speler Nico Gonzalez haalde namelijk van afstand uit, waarna Van Dijk er nog met zijn hak aan zat. Het tikje van de 86-voudig international van het Nederlands elftal zorgde ervoor dat keeper Giorgio Mamadarshvili kansloos was: 2-0.

