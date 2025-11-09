Een keiharde klap voor Arne Slot. Liverpool heeft zondagavond met liefst 3-0 verloren op bezoek bij Manchester City. De thuisploeg komt door de overtuigende zege iets meer in de buurt van koploper Arsenal.

City kreeg binnen een kwartier spelen al een penalty, na ingrijpen van de VAR. Superspits Erling Haaland ging achter de bal staan om het buitenkansje af te maken, maar Giorgi Mamardashvili stopte de poging. Zo kwam Liverpool-trainer Arne Slot met de schrik vrij en bleef het vooralsnog 0-0.

Na bijna een halfuur spelen was het alsnog raak. Haaland maakte alweer zijn veertiende treffer van het seizoen met een kopbal. Er is geen enkele andere speler van Manchester City die meer dan één keer heeft gescoord in de Premier League dit seizoen. Virgil van Dijk kopte later de 1-1 binnen, maar de goal van de Nederlander werd afgekeurd wegens hinderlijk buitenspel.

Momentje voor Van Dijk

Het werd voor rust geen 1-1, maar 2-0. Een afstandsschot van Nico Gonzalez in de 48e minuut werd aangeraakt door Van Dijk, waardoor Mamadarshvili kansloos was. Na de thee kreeg Liverpool - mede dankzij de ingevallen Cody Gakpo - een paar goede kansen, maar de bezoekers scoorden niet.

Dat deed Manchester City wel. Doku, die een fantastische wedstrijd speelde, trok naar binnen en schoot met zijn rechter in de bovenhoek. 3-0 voor The Citizens. Hij kreeg later een publiekswissel van Pep Guardiola. Die luxe had Slot allesbehalve: hij bracht tevergeefs de nodige aanvallers in om nog iets te forceren.

Stand in Premier League

Arsenal speelde zaterdag met 2-2 gelijk tegen promovendus Sunderland, door een treffer van Brian Brobbey in de blessuretijd. Door de goal van Brobbey moest de koploper even pas op de plaats maken. Manchester City is door de zege op vier punten gekomen van The Gunners.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.