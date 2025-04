Kraker in Champions League-kwartfinale: Stefan de Vrij met Inter op bezoek bij Duitse ploeg in vorm

Bayern München ontvangt vanavond het Inter van Denzel Dumfries en Stefan de Vrij in de kwartfinale van de Champions League. Het belooft een spannende wedstrijd te worden. Beide teams hebben een sterke selectie, maar kampen ook met blessures. Zo speelt onder anderen Dumfries niet mee.

Wedstrijddetails

Bayern München en Inter staan vanavond, op dinsdag 8 april, tegenover elkaar in de kwartfinales van de Champions League. De aftrap is om 21:00 in de Allianz Arena. De scheidsrechter van dienst is de Zwitser Sandro Schärer.

Stand van zaken

Bayern München eindigde in de groepsfase van het miljoenenbal op de twaalfde plaats met vijftien punten en een doelsaldo van +8 na acht gespeelde wedstrijden. Inter eindigde stukken beter. Na acht gespeelde wedstrijden stonden de Italianen op de vierde plaats met negentien punten en een doelsaldo van +10.

Recente vorm Inter

Inter versloeg Feyenoord in de vorige ronde van het miljoenenbal. Over twee wedstrijden werd er met 4-1 van de Rotterdammers gewonnen. In de Serie A speelde de ploeg twee van de laatste drie wedstrijden gelijk. Desondanks staan de Nerazzurri met Dumfries en De Vrij eerste in de Serie A. Ze staan drie punten voor op Napoli, de nummer twee.

Recente vorm Bayern München

In de vorige ronde van de Champions League won Bayern München over twee wedstrijden met 5-0 van competitiegenoot Bayer Leverkusen. Ook de ploeg van coach Vincent Kompany staat bovenaan in de competitie. In de afgelopen drie wedstrijden wonnen ze van Augsburg en St. Pauli. Tegen Union Berlin werd met 1-1 gelijk gespeeld. De ploeg uit München stevent af op het kampioenschap. Ze staan zes punten voor op Bayer Leverkusen, de nummer twee.

Team nieuws: Bayern München

De ziekenboeg van de Duitsers is flink gevuld. Dayot Upamecano, Alphonso Davies, Hiroki Ito, Jamal Musiala, Kingsley Coman, Tarek Buchmann en Manuel Neuer zijn allen geblesseerd. Raphael Guerreiro is twijfelachtig en Aleksandar Pavlovic is ziek.

Teamnieuws Inter

Inter mist Denzel Dumfries, die aan de kant staat met een spierblessure. Ook Valentin Carboni, Mehdi Taremi en Piotr Zielinski zijn afwezig vanwege blessures. Kristjan Asllani is geschorst.

Vorige ontmoeting

De laatste wedstrijd tussen Bayern München en Inter was op 1 november 2022 in de Allianz Arena, in de Champions League. Bayern München won met 2-0, met doelpunten van Benjamin Pavard en Eric Maxim Choupo-Moting.

