Titanenclash: het Arsenal van Jurriën Timber ontvangt ijzersterke Spaanse ploeg in Champions League-kwartfinale

Arsenal en Real Madrid treffen elkaar vanavond in een spannende kwartfinale van de Champions League in het Emirates Stadium. Beide teams kampen met blessures en schorsingen, wat de wedstrijd extra onvoorspelbaar maakt. De recente vorm van beide teams is wisselend, wat belooft een boeiende strijd te worden om een plek in de halve finales.

Wedstrijddetails

Arsenal neemt het vanavond, op dinsdag 8 april, op tegen Real Madrid in de kwartfinale van de Champions League. De aftrap is om 21:00 in het Emirates Stadium. De Bosnische Irfan Peljto is de aangewezen scheidsrechter.

Stand van zaken

In de competitiefase van de Champions League eindigde Arsenal op de derde plaats met negentien punten en een doelsaldo van +13 na acht gespeelde wedstrijden. Real Madrid eindigde op de elfde plaats met vijftien punten en een doelsaldo van +8 na acht gespeelde wedstrijden.

Recente vorm Arsenal

Arsenal versloeg PSV met ruime cijfers in de vorige ronde van het miljoenenbal. Ze wonnen over twee wedstrijden met 9-3 van de Eindhovenaren. In de Premier League speelde de ploeg uit Londen met 1-1 gelijk tegen Everton. De twee wedstrijden daarvoor wisten ze de drie punten te pakken. In de Londense derby's tegen Chelsea en Fulham werd respectievelijk met 1-0 en 2-1 gewonnen.

Recente vorm Real Madrid

In de vorige ronde van de Champions League nam Real Madrid het op tegen stadsgenoot Atletico Madrid. Na twee wedstrijden stond het 1-1. Real ging uiteindelijk door naar de volgende ronde nadat de ploeg van Carlo Ancelotti met strafschoppen won. Na dit tweeluik ging het gesprek vooral over Julian Alvarez, die zijn strafschop afgekeurd zag worden omdat hij bij het nemen de bal twee keer raakte.

In La Liga verloor Real Madrid afgelopen weekend in eigen huis met 1-2 van Valencia. De drie wedstrijden daarvoor in La Liga werden wel gewonnen door de Madrilenen.

Teamnieuws Arsenal

Arsenal kampt met blessures bij Takehiro Tomiyasu, Gabriel Jesus, Gabriel, Kai Havertz en Riccardo Calafiori. Raheem Sterling is geschorst. Mikel Arteta zal naar verwachting een 4-3-3 formatie hanteren met David Raya in het doel en Martin Ødegaard op het middenveld. Bukayo Saka en Gabriel Martinelli worden op de flanken in de aanval verwacht.

Teamnieuws Real Madrid

Real Madrid mist Aurelien Tchouameni vanwege een schorsing. Eder Militao, Daniel Ceballos, Daniel Carvajal en Ferland Mendy zijn geblesseerd, evenals doelman Andriy Lunin. Carlo Ancelotti zal waarschijnlijk een 4-2-3-1 formatie opstellen met Thibaut Courtois in het doel en Kylian Mbappe in de spits. Jude Bellingham en Vinicius Junior worden ook in de aanval verwacht.

