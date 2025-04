Dit krankzinnige bedrag valt er nog te verdienen voor de clubs in de Champions League

De Champions League stond altijd bekend als het miljoenenbal, maar functioneert al een tijd als miljardenbal. Dit jaar wordt er maar liefst 2,437 miljard verdeeld in het toernooi. Voor de kwartfinalisten valt er nog een behoorlijk deel van die prijzenpot te verdienen. Lees hier het bedrag waar de clubs nu nog voor spelen.

De ploegen schraapten al de nodige miljoenen bij elkaar. Alleen al voor het bereiken van de kwartfinale hebben alle ploegen al een ruime 60 miljoen verdiend. Dit vanwege de startpremie (18,6 miljoen), televisiegelden (om en nabij de 18 miljoen), de premie voor de achtste finale (11 miljoen) en de kwartfinale (12,5 miljoen).

Verdeling prijzengeld

Hier komt nog een behoorlijk aantal miljoenen bovenop voor de prestaties van de ploegen in de eerdere wedstrijden. Wie de halve finale bereikt, is al helemaal spekkoper. Want hoe verder een team komt, hoe meer de kassa rinkelt. De regel in de competitiefase van de Champions League was: bij winst mocht de financiële afdeling van de club al 2,1 miljoen euro bijschrijven. Bij een gelijkspel was dat 700.000 euro.

Volle jackpot

Die regel geldt niet meer in de knock-outfase, er worden nu vaste bedragen uitgedeeld. Het zit namelijk zo: de ploegen kregen al 12,5 miljoen toen de kwartfinale bereikt was. Mocht de halve finale bereikt worden dan mag er nog 15 miljoen bijgeschreven worden.

Ook na de halve finale is er nog zat geld te verdienen. Want de finalisten krijgen beide ook nog eens 18,5 miljoen. Ben je de gelukkige winnaar van het toernooi, schrijf dan nog maar eens 6,5 miljoen erbij. Kort gezegd spelen de ploegen nog voor zo'n slordige dertig miljoen, als je de prijzen voor de halve finale, finale en Champions League-winst bij elkaar optelt. En natuurlijk voor de cup met de grote oren én heel veel eer.

