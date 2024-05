Kwaliteitsimpuls voor FC Twente na behalen Champions League-voorrondes? 'De club gaat absoluut een financiële boost krijgen'

FC Twente speelt volgend seizoen in de voorrondes van de Champions League. Waar de club vijf jaar geleden nog in de Keuken Kampioen Divisie speelde, is het volgend jaar een kanshebber om in de groepsfase van de Champions League te komen. Na de 1-2 overwinning op PEC Zwolle waren FC Twente-spelers Michal Sadilek en Gijs Smal door het dolle heen.

Na de wedstrijd was het complete gekte in de kleedkamer van FC Twente. De spelers dansten, zongen en maakten één groot feest. Sadilek is ontzettend trots dat FC Twente dit heeft weten te bereiken. "Dit is écht niet te beschrijven, we gaan gewoon de Champions League in. Ongelofelijk", waren de eerste woorden van Sadilek tegenover verslaggever Aron Kattenpoel Oude Heerink van Sportnieuws.nl.

Stabieler dan AZ

Door de overwinning van FC Twente blijft het AZ voor in de strijd om de derde plek. Bij FC Twente leefde al vroeg het gevoel dat er dit jaar iets te bereiken was. Ajax presteerde ondermaats en AZ was erg wisselvallig. "Wij zijn vooral stabieler dan AZ. Daarin hebben we dit seizoen echt een heel belangrijke stap gezet, want de afgelopen jaren waren we te vaak te goed of te slecht. Dat is echt een goede ontwikkeling", zei Sadilek, die werd aangevuld door Gijs Smal. "Uiteindelijk is het gewoon een verdiende derde plek, want we hebben hier het hele seizoen gestaan."

Ongekende steun vanuit achterban

Vanuit de achterban van FC Twente werd al snel aan de spelers duidelijk gemaakt hoe belangrijk deze wedstrijd was. De spelers werden door honderden supporters uitgezwaaid bij het trainingscomplex in Hengelo en tientallen mensen stonden op viaducten om de spelers toe te juichen.

Een ongekende situatie volgens Sadilek. "Wij hebben de beste supporters van heel Nederland. Het is echt niet normaal hoe FC Twente leeft in de regio. Ik sprak net met keeperstrainer Sander Boschker en hij zei ook al: 'Ik heb nog nooit zoveel mensen gezien bij het trainingscomplex'. Dit is zeker één van mijn mooiste momenten bij FC Twente."

Rollercoaster van emoties

Twee jaar geleden haalde FC Twente voor het eerst sinds 2014/2015 Europees voetbal. Smal is van mening dat de Champions League meer betekent voor FC Twente, maar dat het voor hem zelf niet het gevoel van destijds evenaart. "Dat is niet te vergelijken. Dat was een rollercoaster van emoties, ook met het afscheid van Jody Lukoki", doelde Smal op het overlijden van Lukoki. "Wat er toen in het stadion losbarstte dat is niet te evenaren."

Gijs Smal in zijn laatste wedstrijd voor FC Twente. Hij vertrekt naar Feyenoord. ©Pro Shots.

Smal weet dat er vooral op het gebied van financiën een stap gemaakt kan worden door FC Twente. "De club gaat een mooie boost krijgen en dat is heel erg belangrijk voor de club en de hele regio. Nu is het aan FC Twente om de mooie ontwikkelingen van de afgelopen verder op te bouwen", aldus Smal, die zelf vertrekt bij de club. Hij gaat naar Feyenoord. "Dat is wel duidelijk."