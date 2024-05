PEC Zwolle-icoon Bram van Polen zwaait af na zeventien jaar: ‘Ik ga het missen, maar ben ook wel heel erg blij’

Bram van Polen heeft definitief afscheid genomen van het profvoetbal. Na zeventien seizoenen speelde hij zondagmiddag zijn laatste wedstrijd. De 1-2 nederlaag tegen FC Twente was het enige smetje van de middag. In de laatste thuiswedstrijd van het seizoen nam het publiek op prachtige wijze afscheid van het clubicoon.

De verdediger debuteerde op 12 oktober 2007 en speelde uiteindelijk maar liefst 509 wedstrijden voor PEC Zwolle. Misschien wel het meest bijzondere: Van Polen speelde in zijn gehele carrière nooit voor een andere profclub. Voor de 38-jarige verdediger een prachtige middag. “Het was heel intens en ik had uiteindelijk mijn emoties toch niet helemaal onder controle. Ik brak toch wel even toen het definitief klaar was”, zei Van Polen op de persconferentie tegenover Sportnieuws.nl.

Prachtige opkomst bij PEC Zwolle - FC Twente. Een mooie sfeeractie voor clubicoon Bram van Polen die na zeventien jaar afscheid neemt van 'zijn' PEC Zwolle en stopt als prof.

Prachtig eerbetoon in minuut 18

Voorafgaand aan de wedstrijd was er al een mooie sfeeractie, maar ook in de achttiende minuut lieten de supporters van de thuisploeg zich van hun beste kant zien. De aanvoerder werd luidkeels toegezongen en de supporters toonden massaal sjaals met ‘Voor altijd Van Polen’.

Bram van Polen bedankt publiek na prachtig afscheid.

Wakker worden met cameraploegen

Voor Van Polen begon de hele hectiek al vroeg in de ochtend. Toen de verdediger van PEC Zwolle uit bed stapte, stuitte hij meteen op twee cameraploegen in de woonkamer. “Het is echt een bizar mooie dag. Dat mensen zoveel liefde geven en ook nog zoveel moeite doen, is echt niet te beseffen. Alle viaducten vanuit Harderwijk naar Zwolle hingen vol met spandoeken, de hele wedstrijd een speciale sfeer en dan het einde. Het kan niet beter. Dit had ik me vooraf niet kunnen voorstellen.”

Afscheid nemen met prachtige wissel

Een wissel om nooit te vergeten voor Bram van Polen. ©Pro Shots.

Het mooiste moment van de dag kwam in de negentigste minuut. Van Polen werd gewisseld voor Eliano Reijnders. Het mooie van die wissel: zijn dochter Liz mocht de wissel omroepen. Daarna brak Van Polen. “Ik dacht op dat moment: ‘Bram, hou het nou droog’, maar dat was echt niet te doen. Toen daalde ook het besef in dat ik definitief profvoetballer af ben. Dat is zo’n raar gevoel. Ik ga het absoluut missen, maar ik ben ook blij. Jullie blij en ik blij”, grapte Van Polen.

Klaar met alle aandacht

Hoewel Van Polen zondag oprecht genoot, was hij de afgelopen dagen er ook wel even klaar mee. “Het was echt een bizar mooie dag. Ik heb zó erg genoten. De afgelopen dagen was ik er best wel even klaar mee, want je wordt zo emotieloos omdat je heel erg geleefd wordt. Maar ik wil ook niet als een arrogante hork overkomen, dus dat was wel even heftig. Uiteindelijk heb ik heel erg genoten van de dag, dit heeft de club fantastisch gedaan. Eigenlijk moet ik nu gewoon bijtekenen en volgend seizoen opnieuw afscheid nemen”, zei het clubicoon na afloop met een grote grijns op zijn gezicht.