Kwartfinales TOTO KNVB Beker | Rode loper ligt uit voor winnaar Feyenoord - AZ

Het is tijd voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. Er zijn nog maar twee topploegen overgebleven en die staan woensdagavond tegenover elkaar: Feyenoord - AZ. De winnaar van dat duel is meteen de favoriet voor de eindzege.

NEC - ADO Den Haag

NEC en ADO Den Haag trappen dinsdag de nieuwe bekerronde af. ADO is een van de drie overgebleven clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenezen wonnen in de vorige ronde van Excelsior Maassluis, maar schakelden een ronde daarvoor wel Sparta uit met 2-0.



Dinsdag om 20:00 uur, ESPN 1

Cambuur Leeuwarden - Vitesse

Vitesse heeft de mogelijkheid om iets heel bijzonders voor elkaar te krijgen. De Arnhemmers staan onderaan in de Eredivisie - en kunnen dus zomaar degraderen - maar doen nog wel mee aan de KNVB Beker. De tegenstander in de kwartfinale is KKD-club Cambuur. Mogelijk kan Vitesse dus degraderen én meedoen aan de groepsfase van de Europa League.



Woensdag om 18:45 uur, ESPN 2

Feyenoord - AZ

Afgelopen weekend stonden Feyenoord en AZ ook al tegenover elkaar, toen in Alkmaar in de Eredivisie. Feyenoord-middenvelder Mats Wieffer tekende voor het enige doelpunt in die wedstrijd. Zondag was het een beetje taai om te zien, hopelijk is dat woensdag beter.



Woensdag om 21:00 uur, ESPN 1

FC Groningen - Fortuna Sittard

FC Gronigen is de derde KKD-club die nog in de KNVB Beker zit. Om tot de halve finale te komen, moet Fortuna Sittard worden verslagen. Een pittige opdracht: Fortuna Sittard is de nummer tien van de Eredivisie, terwijl Groningen zesde staat op het tweede niveau.



Donderdag om 20:00 uur, ESPN 1

Loting halve finale

Op zaterdag 10 februari is de loting voor de halve finale en logischerwijs de finale. Ook de halvefinalewedstrijden staan al in februari op het programma, op 27, 28 en 29 februari. Een van die dagen zal afvallen, aangezien er maar twee wedstrijden gespeeld hoeven te worden.

De finale is uiteindelijk op 21 april in De Kuip.