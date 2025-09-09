Voetbalster Sherida Spitse heeft een emotioneel bericht gedeeld op Instagram. Daarin stelt ze zich kwetsbaar op, en roept ze anderen op dit ook te doen. Volgens de Ajacied wordt je daar namelijk sterker van.

"Er is een tijd geweest dat ik dacht dat sterk zijn betekende dat je alles maar aankon", begint Spitse haar bericht. "Dat je niet mocht breken. Niet huilen. Niet laten zien dat het pijn deed."

"Maar inmiddels weet ik beter." De 35-jarige middenvelder wil haar volgers daarom een advies meegeven. "Sterk zijn betekent niet dat je nooit valt. Het betekent dat je voelt, breekt, huilt en tóch weer opstaat. Ik ben stil geweest terwijl ik het uitschreeuwde vanbinnen. En ik ben doorgegaan, zoals ik altijd doe."

"Langzaam ben ik gaan zien: Kwetsbaarheid is geen zwakte. Het is juist wat me mens maakt. Wat me écht maakt", vervolgt ze. "Dus als jij dit leest en je herkent jezelf hierin: weet dat je niet alleen bent. Je groeit, ook als het soms voelt alsof je stilstaat. Je bent sterker dan je nu denkt. En wat nu pijn doet, zal ooit betekenis hebben."

Moeilijke periode

Spitse ging het afgelopen jaar door een moeilijke periode vanwege de scheiding van haar ex-vrouw Jolien van der Tuin. Het stel heeft samen twee kinderen en de breuk had veel impact op het gezin. "Ik geniet heel erg als ik de kinderen heb. Daarvoor was ik, al dan niet onbewust, af en toe wat chagrijnig omdat ik me niet helemaal happy voelde", vertelt ze in Helden. "Het is misschien gek om te zeggen, maar ik geniet nu meer dan vroeger. Dat gevoel van chagrijn heb ik niet meer."

Teleurstellend EK

Deze zomer moest ze opnieuw een teleurstelling verwerken toen ze met de Nederlandse vrouwen al in de groepsfase werd uitgeschakeld op het EK. Voor Spitse was het mogelijk haar laatste eindtoernooi. De recordinternational van de Oranje Leeuwinnen met 246 interlands erkende dat ze eerder wel heeft getwijfeld over haar interlandcarrière. "Ik heb weleens in een fase gezeten dat ik dacht: 'ik kap er wél mee', maar dat was door het voetbal en mijn privésituatie. Wil ik nog wel ver weg zijn van mijn kinderen?", vertelde Spitse geëmotioneerd. "Dan denk je wel: wil ik dit allemaal wel? Ik heb ervoor gekozen om dus in ieder geval twee jaar door te gaan bij Ajax, maar of het een combi met het Nederlands elftal wordt, weet ik echt niet."