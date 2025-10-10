Frankrijk rekende vrijdag soepeltjes af met Azerbeidzjan: 3-0. Sterspeler Kylian Mbappé pakte een goaltje mee en leverde ook nog een assist. Maar de aanvaller van Real Madrid moest ook vroegtijdig afhaken.

Na drie wedstrijden staat Frankrijk er prima voor in groep D van de WK-kwalificatie: negen punten. Het ticket voor het WK 2026 is nu al zo goed als binnen. De vraag is wel of Mbappé maandag kan spelen in de uitwedstrijd tegen IJsland.

Enkel

De Franse bondscoach Didier Dechamps heeft bevestigd dat de aanvaller naar de kant moest vanwege een enkelblessure. Die speelt wel vaker op de laatste tijd. De laatste week kon hij niet voluit trainen vanwege de kwetsuur. De bron van de ellende was een wedstrijd van Real Madrid tegen Villarreal vlak voordat deze interlandbreak begon.

Pijn

Tegen Azerbeidzjan ging het mis in de 83e minuut. De medische staf van Les Blues ontfermde zich over de speler, die tegenover Deschamsp aangaf dat hij rijp was voor een wissel. Hinkelend verliet hij het geld, zo de tunnel in richting de kleedkamers.

"Hij heeft weer een klap gekregen op dezelfde enkel", zei de bondscoach. "De pijn neemt af als hij rust neemt. Tijdens een wedstrijd vindt er onvermijdelijk contact plaats met tegenstanders. We zullen het goed bekijken. Hij heeft er veel last van, dus dat is sowieso niet ideaal voor hem."

WK-kwalificatie op vrijdag

Duitsland heeft in groep A van de kwalificatie voor het WK voetbal de eerste plaats overgenomen van Slowakije. In Sinsheim won het elftal van bondscoach Julian Nagelsmann met 4-0 van Luxemburg, dat al vanaf de twintigste minuut met een man minder speelde na een rode kaart. Slowakije ging met 2-0 onderuit in Noord-Ierland.

Duitsland, Noord-Ierland en Slowakije hebben na drie speelronden allemaal 6 punten. De Duitsers gaan aan kop, omdat zij het beste doelsaldo hebben. Joshua Kimmich scoorde twee keer voor Duitsland, waarvan eenmaal uit een strafschop. De overige treffers kwamen op naam van David Raum (vrije trap) en Serge Gnabry.

Slowakije, dat vorige maand met 2-0 van Duitsland won, verloor nu in Belfast met dezelfde cijfers van de Noord-Ieren door een eigen doelpunt van Patrik Hrosovsky en een treffer van Trai Hume.

België

België kwam in Gent niet voorbij Noord-Macedonië, de koploper van groep J: 0-0. Zwitserland zette in groep C met een zege bij Zweden (0-2) een grote stap richting het WK. Granit Xhaka benutte in de 65e minuut een strafschop en in blessuretijd bepaalde Johan Manzambi de eindstand.