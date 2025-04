Kylian Mbappé krijgt ervan langs van ex-international Frankrijk: 'Hij heeft gefaald'

Real Madrid-ster Kylian Mbappé heeft hevige kritiek gekregen uit eigen land. De Franse aanvaller werd uitgeschakeld in de Champions League tegen Arsenal. Voormalig Frans international Jérôme Rothen haalde hard uit.

Mbappé heeft een lastige tijd bij Real Madrid achter de rug. De Madrilenen werden in het tweeluik met Arsenal kansloos uitgeschakeld en daarnaast pakte Mbappé afgelopen weekend een rode kaart tegen Alavés. De Franse aanvaller ligt zwaar onder vuur in zowel Spanje als Frankrijk.

'Hij heeft gefaald'

De 13-voudige ex-international Jérôme Rothen spaarde zijn landgenoot niet in een interview met radiozender RMC. "Hij kwam bij zijn droomclub met de ambitie om alle prijzen te winnen, inclusief de Champions League, om tot de beste spelers ter wereld te behoren en de Gouden Bal te veroveren. Zowel individueel als collectief heeft hij gefaald."

Volgens de oud-middenvelder van PSG zeggen de 35 goals die Mbappé dit seizoen maakte niets over zijn tegenvallende prestaties in het team van trainer Carlo Ancelotti: "In wedstrijden is hij catastrofaal. Hij gaat de Gouden Bal dit jaar niet winnen."

De 47-jarige Rothen speelde voor onder meer Paris Saint-Germain en AS Monaco. Met die laatste club haalde hij in 2004 verrassend de finale van de Champions League. Deze ging met 3-0 verloren van FC Porto. Met het nationale elftal van Frankrijk speelde hij op het EK van 2004.

Collectief fiasco

Ook aanwezig bij het gesprek was Emmanuel Petit, wereldkampioen met Frankrijk in 1998. Hij nam het op voor de aanvaller van Real Madrid: "Hij heeft zo'n dertig goals gemaakt dit seizoen. Is dat falen? Zijn seizoen moet niet worden samengevat door de wedstrijden tegen Arsenal. Het is een collectief fiasco."

