Kylian Mbappé verlaat ziekenhuis zonder operatie: 'Zal ongetwijfeld een impact hebben op de prestaties'

Een nieuwe update over Kylian Mbappé: na zijn botsing van maandagavond is er in het ziekenhuis besloten om zijn gebroken neus niet te opereren. Als hij weer kan spelen, zal dat met een masker zijn. Dat weten media in Frankrijk.

Bij RMC Sport wordt nadrukkelijk over zo'n masker gesproken: 'Hij zal zo'n masker moeten dragen om überhaupt hervatting van de competitie te kunnen overwegen.' Het Franse medium sprak ook met meerdere artsen en die concludeerden dat een masker een veilige manier is om te kunnen voetballen.

Maar het heeft wel impact op de prestaties. Twee artsen zeiden onafhankelijk van elkaar dat zijn ademhaling zal worden belemmerd. 'Het probleem is vooral het ademen, omdat er zwelling in de neus ontstaat.'

Botsing tegen Oostenrijk

Mbappé liep zijn neusblessure op na een kopduel Kevin Danso. De Fransman kwam met zijn hoofd tegen de schouder van de Oostenrijker en werd daardoor vroegtijdig gewisseld. Bondscoach Didier Deschamps zag het al somber in. "Ja, Kylian heeft waarschijnlijk zijn neus gebroken", zei hij na afloop bij de Franse zender TF1.

Operatie Kylian Mbappé

Na de wedstrijd zagen journalisten van L'Équipe Mbappé in een ambulance stappen naar het ziekenhuis van Düsseldorf. Daar ging hij uiteindelijk niet onder het mes. De Franse voetbalbond bevestigde dat Mbappé met een speciaal masker zal gaan spelen en dat hij de komende dagen wordt behandeld. Wat dit betekent voor de wedstrijd met het Nederlands elftal van aanstaande vrijdag is nog niet bekend. Franse media speculeren erover dat hij pas na de groepsfase weer inzetbaar zou zijn.

Moeizame overwinning Frankrijk

Frankrijk won maandagavond wel van Oostenrijk, maar de blessure van Mbappé zorgde voor een flinke smet op die zege. "Het is heel vervelend voor ons", riep Deschamps al. Tijdens de wedstrijd liep ook Antoine Griezmann een hoofdblessure op na een botsing met het reclamebord. Griezmann had een flinke snee en kreeg een tulband om.

