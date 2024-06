Haarband Memphis Depay krijgt opvolger na pijnlijke botsing Antoine Griezmann

In Nederland gaat het al geruime tijd over de haarband van Memphis Depay, maar tijdens het duel Oostenrijk - Frankrijk kreeg Antoine Griezmann ook een bijzondere band op zijn hoofd. Niet om de leukste reden, want nadat hij een hoofdwond opliep, pakte de medische staf hem helemaal in met verband.

Griezmann kreeg in de eerste minuut na rust een enorme zet van de Oostenrijkse verdediger Maximilian Wöber. De Fransman vloog na de duw van de oud-Ajacied keihard tegen de reclameborden aan de zijkant van het veld en dat leverde hem een aardige snee in zijn voorhoofd op.



Tulband

De aanvaller van Frankrijk werd daarna door de medische staf behandeld en kreeg een tulband aangemeten. De aanvaller van Atlético Madrid, die het afgelopen seizoen dus teamgenoot was van Depay, leek daarmee een klein beetje op de Nederlander. Al was de band om het hoofd van Griezmann geen vrijwillige keuze. Toch werd ook op sociale media de vergelijking gemaakt.

Echt iets voor Griezmann om mee te willen liften op de hype van Memphis Depay. 🙄 pic.twitter.com/2wbOr0NTli — Kasper Soeters (@KasperSoeters) June 17, 2024

Depay droeg tijdens het duel tussen Nederland en Polen een hoofdband. Die had hij eerder ook al op tijdens de oefenduels met Canada en IJsland. Dat zorgde voor veel discussie en dus besloot de aanvaller om zijn band nog ietsje op te leuken voor het EK. Op de witte band staat sinds zondag ook zijn rugnummer en de tekst 'Who cares'. Daarmee verwees hij naar zijn reactie tijdens een interview toen er gevraagd werd naar de band.

Clash met Oranje

Griezmann en Depay spelen vrijdag op het EK tegen elkaar. Frankrijk neemt het dan op tegen het Nederlands elftal. De wedstrijd in Leipzig begint om 21.00 uur. Waar Depay waarschijnlijk aan de aftrap zal verschijnen met zijn hoofdband, zal de Fransman hopen dat hij vrijdag gewoon weer 'naturel' aan het duel kan beginnen.

