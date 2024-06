Kylian Mbappé komt niet ongeschonden uit duel met Oostenrijk

Kylian Mbappé heeft de openingswedstrijd van Frankrijk tegen Oostenrijk niet volgemaakt. De Franse vedette en aanvoerder moest de strijd net voor het einde staken, vanwege schade aan de neus. Wat Mbappé precies mankeert, is niet duidelijk.

Mbappé bleef liggen na een kopduel. De spits, die vanaf volgend seizoen voetbalt voor Real Madrid, raakte de schouder van de Oostenrijker Kevin Danso. Terwijl Mbappé op de grond lag, ging de wedstrijd verder. Pas toen de Oostenrijkse keeper een seintje gaf dat het goed mis was, legde de scheidsrechter het spel stil. Op beelden was te zien dat de neus van Mbappé flink bloedde.

Gele kaart Kylian Mbappé

Mbappé werd aan de zijlijn behandeld door de medici van Frankrijk. Even later stapte hij het veld in, zonder dat de scheids een seintje gaf dat hij erin mocht. De Franse sterspeler ging er gelijk bij zitten, om zo wat tijd te winnen. Dat kostte hem echter een gele kaart.

Hoofdwonden Frankrijk

Het was sowieso een bloedende bedoening bij de Fransen. Eerder in de tweede helft al botste Antoine Griezmann met de boarding, waardoor hij een flinke snee opliep in zijn hoofd. Hij kreeg een tulband, die niet veel later al werd afgedaan.

