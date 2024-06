Bloedend Frankrijk klaar voor EK-clash met Oranje na magere zege op ongelukkig Oostenrijk

Topfavoriet Frankrijk is het EK begonnen met een zuinige zege op Oostenrijk. In de poule van Oranje hadden de Fransen veel moeite met Oostenrijk, maar dankzij een eigen goal van oud-Ajacied Maximilian Wöber won het wel: 1-0. Frankrijk speelt vrijdag tegen Nederland, maar zag sterren Kylian Mbappé en Antoine Griezmann flinke hoofdwonden oplopen.

Het Nederlands elftal had zondag al met 2-1 gewonnen van Polen en dus konden de mannen van Ronald Koeman met de beentjes omhoog kijken naar het duel tussen de twee andere landen in de groep. Het werd een duel op een hoog tempo, maar heel bang zullen de spelers van Oranje niet zijn geworden van de beide landen.

Ongelukkige Oostenrijkers

Frankrijk begon nog sterk aan het duel, maar de sterren gingen vooral voor eigen succes en dat hadden ze beter niet kunnen doen. Nadat Antoine Griezmann en Kylian Mbappé een aantal kansen om zeep hielpen, kwam Oostenrijk beter in de wedstrijd. Christoph Baumgartner verscheen alleen voor de Franse doelman Mike Maignan, maar kreeg de bal er niet in.

Aan de andere kant was het even later wel raak. Een voorzet van Mbappé vond geen ploeggenoot, maar werd door oud-Ajacied Maximilian Wöber ongelukkig in eigen goal gekopt. Het maakte de taak van de Oostenrijkers dus nog moeilijker dan die al was.

Doelpunt Frankrijk🚨!



38' Max Wöber



Oostenrijk 0-1 Frankrijk



Bloedende sterren

Wöber viel regelmatig op in het duel, maar niet op de goede manier. De verdediger kwam direct na rust in botsing met Griezmann, die daardoor tegen de reclameborden werd gelanceerd. Dat moest hij bekopen met een flinke hoofdwond en na een behandeling van de medische staf toonde hij ineens gelijkenissen met Memphis Depay.

Mbappé, de andere Franse ster, kreeg even later dé kans om de marge op twee te brengen, maar faalde jammerlijk oog in oog met doelman Patrick Pentz. De nieuwe aanwinst van Real Madrid had alle tijd om de bal langs de keeper te schuiven. Dat lukte hem ook, maar hij schoof de bal ook naast het doel.

Het werd daarna vechten voor de Fransen en dat moest Mbappé na een botsing ook bekopen met een bebloed gezicht. Hij moest daarna gewisseld worden en dat zal de Fransen zorgen baren met het oog op het duel met Nederland. De drie punten kwamen echter niet meer in gevaar in het vervolg van het duel.

Clash met Oranje

Frankrijk vervolgt het EK vrijdag met een wedstrijd tegen het Nederlands elftal, dat zeker niet bang zal zijn geworden van het spel van de favoriet in de groep. De teams trappen vrijdag om 21.00 uur af in Leipzig. Oostenrijk neem het op dezelfde dag om 18.00 uur op tegen Polen.

