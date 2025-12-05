Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk werd al fel bekritiseerd na de 4-1 nederlaag van Liverpool tegen PSV. Woensdagavond zag de Nederlander er weer niet best uit bij een tegengoal van zijn ploeg tegen Sunderland. Dit resulteerde in een nieuwe golf van kritiek, en die was net mals. "Het enige wat hij doet is met zijn armen zwaaien."

Van Dijk was direct betrokken bij de tegengoal van Sunderland in het 1-1 gelijkspel van Liverpool, door een dramatische foute pass. Dit was weer een nieuw dieptepunt voor de Reds, wiens resultaten en prestaties dit jaar ver onder de maat zijn.

'Graadmeter van wat er dit jaar misgaat'

Voormalig speler van topclubs als Chelsea en Celtic, Craig Burley, heeft keihard uitgehaald naar Van Dijk na het gelijkspel van Liverpool tegen Sunderland afgelopen woensdag. Volgens Burley is de aanvoerder van het team van coach Arne Slot de dans tot nu toe ontsprongen, maar is hij een van de grootste schuldigen van de slechte vorm van de Engelse kampioen.

"Ik ben het zat om mensen te horen zeggen dat Mo Salah niet goed speelt, Florian Wirtz zich niet kan aanpassen of dat de dynamiek op het middenveld is veranderd. Hij (Van Dijk, red.) is de graadmeter van wat er dit jaar misgaat", begon hij bij ESPN.

'Lafaard'

Burley vervolgde met nog meer kritiek aan het adres van de 34-jarige centrale verdediger. "Hij zou de leider moeten zijn. Het enige wat hij dit seizoen heeft gedaan, is Kerkez voor de leeuwen gooien en met zijn armen zwaaien. Hij maakt net zoveel fouten als elke andere speler. In elke wedstrijd zie je hem en denk je: wat doet hij in godsnaam?", voegde hij eraan toe.

De voormalig Schots international gaat nog verder en noemt het gedrag van Van Dijk laf bij de tegengoal van Sunderland: "Hij doet alles verkeerd. Hij geeft de pass, zet geen druk en draait zijn rug toe als een lafaard." Burley kan er dan ook met zijn hoofd niet bij dat andere media geen forsere kritiek uiten op de Nederlander.

