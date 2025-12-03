Liverpool speelde woensdagavond 1-1 gelijk tegen Sunderland. Het doelpunt van de bezoekers kwam tot stand door een fout van Virgil van Dijk, al ziet hij het zelf niet zo. Hij bijt van zich af in een opmerkelijk interview.

Van Dijk leidde met een fout de goal van Sunderland in. Hij verspeelde de bal en raakte die vervolgens nog aan waardoor doelman Alisson kansloos was. Zelf noemt de Nederlander het moment 'ongelukkig' na afloop. Hij is behoorlijk fel wanneer er doorgevraagd wordt.

"De pass was niet goed", zegt hij over het inleiden van de goal. "Maar ik denk niet dat ik er veel aan kon doen dat de bal tegen mij aan komt. Maar als je het op mij af probeert te schuiven...", zegt Van Dijk geïrriteerd.

"Dat probeer ik niet", zegt de interviewer snel. Hij vraagt vervolgens naar het vertrouwen bij Liverpool. "Als je zo veel wedstrijden verliest, wil je natuurlijk weer consistentie vinden", zegt Van Dijk schouderophalend. "Dat begint met hard werken. Vandaag hebben we geprobeerd momentum te vinden. Dat was moeilijk tegen dit team."

Kritiek

In de studio van Viaplay is Ron Vlaar kritisch op de houding van Van Dijk ten opzichte van de tegengoal. "Hij zegt 'ongelukkig', maar hij creëert het natuurlijk zelf door eerst balverlies te lijden", zegt hij. "Ik vind dat hij daar wel anders had kunnen, misschien wel moeten, handelen."

Hij begrijpt wel dat de verdediger zijn fout niet toegeeft. "Dan wordt er nog meer over gesproken. Hij laat het nu een klein beetje in het midden." Simon Cziommer ziet dat Van Dijk 'getergd' is. "Waarschijnlijk baalt hij ook dat het team niet in staat was om iets te creëren."

Moeilijke periode

Het team van Arne Slot zit in een moeilijke periode. Van de laatste dertien duels werden er maar liefst negen verloren. Een week geleden ging het in de Champions League helemaal mis tegen PSV in Engeland. Het werd voor de Eindhovenaren 1-4 en daardoor was het crisis voor Slot en co. Hij leek zelfs te moeten vrezen voor zijn baan.

Door het gelijkspel ziet Liverpool koploper Arsenal verder uitlopen in de competitie. Het gat met de nummer één is nu elf punten. De ploeg van Slot staat op plek acht in de Premier League.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.

Reageer en praat mee!