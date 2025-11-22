FC Barcelona vierde de terugkeer in Camp Nou met een klinkende 4-0 overwinning op Athletic Bilbao. Voor sterspeler Lamine Yamal was het duel een bijzondere gelegenheid. Hij speelde voor de terugkeer slechts zeven minuten in het iconische stadion. Frenkie de Jong was geschorst in verband met een rode kaart.

Met de klinkende 4-0 zege staat Barça tijdelijk aan kop in La Liga. De ploeg van Hansi Flick streefde daarmee aartsrivaal Real Madrid voorbij. De Madrilenen spelen zondag tegen Eibar. Bij winst of gelijkspel zullen zij de koppositie in de Spaanse competitie heroveren.

Er hing een feestelijke sfeer in het stadion, toen de ploeg terugkeerde naar de vertrouwde thuisbasis, zij het met een beperkte capaciteit. Voor de aftrap betraden clublegendes het veld, terwijl de fans zorgden voor een hartverwarmende ambiance.

Goede sfeer betaalt zich uit op het veld

De terugkeer een feestelijke sfeer pakten al snel positief uit, want al na vier minuten spelen opende Robert Lewandowski de score. De spits profiteerde van een onzekere reactie van doelman Unai Simón. Vlak voor rust verdubbelde Ferran Torres de voorsprong, na een assist van Yamal.

In de tweede helft schakelde Barcelona geen versnelling terug. Al in de 48e minuut maakte Fermín López er 3-0 van, wat de overwinning een triomfantelijk karakter gaf. De zaken werden nog lastiger voor Athletic toen in de 54e minuut Oihan Sancet met rood van het veld werd gestuurd na ingrijpen van de VAR, waardoor de uitploeg met tien man verder moest.

Yamal blonk uit

De eindstand van 4-0 werd in de 90e minuut bepaald door Ferran Torres, die zijn tweede doelpunt scoorde, opnieuw na een assist van de uitblinkende Yamal. Zo werd een feestelijke avond voor de Catalanen op de best mogelijke manier afgesloten.

Alles over La Liga

